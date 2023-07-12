Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı.
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı. Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL'ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.
Otomobiller için;
Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren yeni ek vergi kararı ile mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV dilimi yüzde 10'a, yüzde 18'lik KDV dilimi yüzde 20'ye çıkarılmıştı. Hijyen ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 20, benzin, tütün, alkol ve elektronik cihazların KDV oranları ise yüzde 20 olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › KDV artışı, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yansıdı! İşte yeni fiyat listesi - Son Dakika