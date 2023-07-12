KDV artışı, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yansıdı! İşte yeni fiyat listesi - Son Dakika
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KDV artışı, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yansıdı! İşte yeni fiyat listesi

12.07.2023 11:55

Karayolları Genel Müdürlüğü, KDV artışını köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam olarak yansıttı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı.

YENİ ÜCRETLER BELLİ OLDU

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı. Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL'ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

Otomobiller için;

  • Ankara- Niğde Otoyolu (Ankara Alın giriş, Niğde Gölcük çıkış) geçiş ücreti 138,50 TL'den 140 TL'ye
  • Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184,50 TL'den 190 TL'ye
  • 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL'den 205 TL'ye
  • Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) 272,50 TL'den 280 TL'ye yükseldi.

KDV ORANI YÜKSELTİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren yeni ek vergi kararı ile mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV dilimi yüzde 10'a, yüzde 18'lik KDV dilimi yüzde 20'ye çıkarılmıştı. Hijyen ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 20, benzin, tütün, alkol ve elektronik cihazların KDV oranları ise yüzde 20 olmuştu.

YORUMLAR (3)
  • Mehmet Aydın: Kaç yıl önce Demirel ve Özal köprüler ve otoyollar yapmışlar aradaki fiyat farkına ve devletin yani bizlerin ödemek zorunda olduğumuz geçiş garanti tutarlarına bakarmısınız Bunun adını siz koyun Yüce divanda Allah'ın huzurunda hesap vermekte var Cevap Yaz 37 7 Yayından Kaldır
  • Özkan Özdemir: R diyorum Cevap Yaz 3 16 Yayından Kaldır
  • Oktay KUŞÇU: Nasıl olsa kazandınız ya giydirin şimdi millete. Bizim insanımız akıllanmaz kurunun yanında yaş da yanıyor! Cevap Yaz 41 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi KDV artışı, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yansıdı! İşte yeni fiyat listesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KDV artışı, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yansıdı! İşte yeni fiyat listesi - Son Dakika
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