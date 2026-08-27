Köprü ve Otoyol Özelleştirmesine Yabancı İlgi - Son Dakika
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Köprü ve Otoyol Özelleştirmesine Yabancı İlgi

Köprü ve Otoyol Özelleştirmesine Yabancı İlgi
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Yabancı firmalar, Türkiye'deki köprü ve otoyol özelleştirmesine ilgi gösteriyor. İhaleye yerli yatırımcılar da katılacak.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - İşletme Hakkı Devri (İHD) yöntemiyle özelleştirilecek köprü ve otoyollara yabancı talipler, belli olmaya başladı. İspanya'nın ardından Güney Kore ve Çinli bazı firmaların köprü ve otoyol özelleştirmesini yakın markaja aldığı ifade edildi. Yerli yatırımcılar da ihaleyi bekliyor. Başta IC İçtaş, Limak, Kalyon ve Cengiz Holding olmak üzere yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa ettikleri köprü ve otoyolları işleten şirketlerin de söz konusu ihaleye girmelerine kesin gözüyle bakıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği köprü ve otoyolların, İHD yöntemiyle 25 yıllığına özelleştirilmesi için çalışmalar hızlandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile bu konuda danışmanlık hizmeti veren Ernst & Young (EY) köprü ve otoyol işletmeciliğinde deneyimli ve küresel ölçekte öne çıkan uluslararası firmalarla temas kuruyor. İhale öncesinde yapılan görüşmelerde deneyim ve bilgi aktarımı yapılıyor.

YABANCI İLGİSİ

Kaynaklar, özelleştirilecek köprü ve otoyollarla yabancı bazı yatırımcıların ilgilendiğini belirterek, "Örneğin Güney Kore ve İspanya bu konuda öne çıkıyor. Bu ülkelerde bazı yatırımcılar süreci yakından takip ediyor" dedi.

Kaynaklar, Çinli bazı firmaların da ilgisinin olduğunu belirterek, ihalede daha çok sayıda yabancı yatırımcının da yer almasının olası olduğunu söyledi.

YERLİ TALİPLER

İhaleyi, yerli yatırımcılar da yakından takip ediyor. Kaynaklar, YİD modeliyle inşa ettikleri köprü ve otoyolları işleten şirketlerin, söz konusu ihaleye girebileceklerine işaret ederek, çok sayıda yerli şirketin ihaleye teklif vermesinin beklediğini vurguladı.

Kaynaklar, yerli ve yabancı ortaklığının söz konusu olup olmayacağı sorusunu, "Konsorsiyum olarak da ihaleye teklif verebilirler, yalnız da girebilirler. Bu kapsamda IC İçtaş, Limak, Kalyon, Makyol ve Cengiz Holding'in ihaleye girmeleri beklenebilir" diye yanıtladı.

ÖZELLEŞTİRMEDE İKİ SEÇENEK MASADA

Köprü ve otoyolların, ekonomik bütünlüğü göz önüne alınarak, belli sayıda parçalara bölünerek özelleştirilmesi ilk seçenek arasında yer alıyor. İkinci seçenek ise 2013 yılında olduğu gibi köprü ve otoyolların blok olarak özelleştirilmesi. Kaynaklar, bu konuda alınmış bir kararın olmadığını belirterek, çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Türkiye, 2013'te köprü ve otoyolların özelleştirilmesine yönelik ihale yaptı. Sekiz otoyol, iki köprü (Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet ve bağlantı yollarının 25 yıllık işletme hakkını kapsayan ihalede, Koç Holding - Ülker (Gözde Girişim) -Malezyalı UEM Group konsorsiyumu 5,7 milyar dolarla en yüksek teklifi verdi. İhale, teklif bedelinin düşük olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Köprü ve Otoyol Özelleştirmesine Yabancı İlgi - Son Dakika

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