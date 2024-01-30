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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, çalışanlara yüzde 66,77 zam yaptıklarını açıkladı - Son Dakika
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, çalışanlara yüzde 66,77 zam yaptıklarını açıkladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediye çalışanlarına yaptıkları zamın yanı sıra ikramiyeleri ve bayram paralarını da eklediklerini belirterek, çalışanların giydirilmiş en düşük maaşının 37 bin TL olduğunu söyledi. Başkan Söğüt, çalışanlarla birlikte 5 yılda yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, çalışanlara yüzde 66,77 zam yaptıklarını açıkladı
30.01.2024 - 13:44,
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Yüzde 66,77 zam alacak belediye çalışanlarına ek zam daha yaptıklarını açıklayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İkramiyeleri ve bayram paralarını da eklediğimizde çalışanlarımızın giydirilmiş en düşük maaşı da 37 bin TL olmuş oldu" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediye bünyesinde çalışan KÖRPAŞ ve kadrolu işçilere zam müjdesinde bulundu. Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ertuğrul Çınar ile bir araya gelen ve değerlendirmelerde bulunan Başkan Söğüt, daha sonra Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve Yerel-Sen yetkililerinin de katılımıyla yeni zam oranını açıkladı.

Son kararı verdiklerini ifade eden Başkan Söğüt, "Dün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanımız Şahin Talus ve ilçe belediye başkanlarımızın katılımıyla zam kararını almıştık. Bugün de sendikalarımız ile görüştük ve son kararı verdik. Yıllık enflasyon yüzde 64,77'ydi, artı 2 puan refah payıydı. Çalışma arkadaşlarımıza toplamda yüzde 66,77 zam yapacaktık. Hem emekliye hem de asgari ücrete yapılan enflasyon farkı zammını biz de tüm çalışanlarımıza uygulama kararı aldık. Toplam zam oranını yüzde 77,45 olarak gerçekleştirdik. En düşük yevmiyeyi bin 96 TL'ye yükselttik. Evli ve bir çocuk sahibi olan çalışanımızın alacağı en düşük maaş da 31 bin 670 TL oldu. Tabii sorumluluk ücretleri bunun dışında. İkramiyeleri ve bayram paralarını da eklediğimizde çalışanlarımızın giydirilmiş en düşük maaşı da 37 bin TL olmuş oldu" dedi.

Personelleriyle birlikte 5 yılda güzel hizmetler yaptıklarını vurgulayan Söğüt, "Çalışanlarımızla birlikte 5 yılda güzel hizmetler yaptık. Yapılan her eserde çalışma arkadaşlarımızın emekleri büyük. Buradan tüm çalışanlarımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, çalışanlara yüzde 66,77 zam yaptıklarını açıkladı - Son Dakika


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