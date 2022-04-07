Körfez'de fırınlara gramaj denetimi - Son Dakika
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Körfez'de fırınlara gramaj denetimi

07.04.2022 10:57
Körfez'de fırınlara gramaj denetimi

Körfez'de zabıta ekipleri, ilçe genelinde ekmek fırınlarında ve pastanelerde yürüttüğü pide ve gramaj denetimlerini sürdürüyor.

Körfez'de zabıta ekipleri, ilçe genelinde ekmek fırınlarında ve pastanelerde yürüttüğü pide ve gramaj denetimlerini sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında unlu mamul üreten iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalar tüketmesi için denetimlerini sürdüren ekipler, pide üretimi gerçekleştiren fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolü gerçekleşirdi. Ekipler, denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edileceğini söyledi. - KOCAELİ

Körfez'de fırınlara gramaj denetimi
Körfez'de fırınlara gramaj denetimi

YORUMLAR
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Başkanı Koloğlu talimat verdi zabıta denetledi Başkanı Koloğlu talimat verdi zabıta denetledi Hakkari zabıtasından denetim Hakkari zabıtasından denetim

Körfez Belediyesi, Ramazan, Zabıta, Körfez, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Körfez'de fırınlara gramaj denetimi - Son Dakika


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