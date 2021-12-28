Körfez ülkelerinde, Türk midyesi markalaşma yolunda

Sağlıklı, leziz ve kolay erişilebilir olması gibi avantajlarıyla benzerlerinden öne çıkan Türk midyesi dünyada markalaşma yolunda ilerlerken, özellikle Körfez ülkelerinden bu restoranlara yönelik yatırım talepleri artıyor.

"Midyeci Ahmet" markasıyla tanınan Ahmet Çiçek, AA muhabirine, Yunanistan, Bahreyn ve Katar'ın ardından Dubai'de de şube açtığını belirterek, bu ülkedeki yatırımın toplam 2 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını söyledi.

Çiçek, City Walk Dubai'de şubenin açılışının ilgi gördüğünü dile getirerek, "Markamız, Lord of Mussels yani 'Midyelerin Efendisi' olarak da anılıyor. Selanik, Bahreyn, Doha'nın ardından Dubai'nin midye dolmalarımızla tanışmasını sağlamak hayalimdi ve gerçek oldu." dedi.

Dünyanın birçok ülkesinden midyelerinin büyük talep gördüğünü kaydeden Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Yatırımcılar için de kar oranı yüksek bir iş fırsatı sunuyoruz. Fabrikalarımızda geliştirdiğimiz üretim sistemimizle talepleri hızlı bir şekilde karşılamaktan memnunum. Dünyanın girdiği bu zorlu salgın ve ekonomi sürecinde ülkemize ihracatta değer katmak benim için çok büyük bir gurur. Bu güçlü zincir markamızın dünya pazarında her geçen gün büyüyerek ilerlemesini sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni şubelerimizin açılacağı ülkeler için yoğun bir çalışma içindeyiz."

Hedef yıl sonunda 1 milyar avroluk ciro

Fast food alanında zincir marka haline gelen ve dünyada bu alanda büyüyen ilk sokak lezzetleri arasında gösterilen Midyeci Ahmet, şubelerinin ilkini 2018'de franchaise sistemiyle dünyaya açtı.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde İngiltere, Almanya, Azerbaycan, İspanya, Rusya ve Ukrayna'da franchaise şubeleriyle yerini almaya hazırlanıyor.

Salgın döneminde yüzde 200'lük büyüme oranı yakalayan Midyeci Ahmet yeni atılımlar yaparak, İstanbul'daki fabrikasına ek olarak 2020 başında Yunanistan'ın Selanik şehrinde 2 bin metrekarelik bir fabrika açtı. Burada da üretim kapasitesini 10 katına çıkaran Midyeci Ahmet çatısı altında 1000'den fazla kişiye istihdam sağlanıyor.

Yıl sonuna kadar Türkiye ve dünyada 35 şubeye ulaşmayı hedefleyen Midyeci Ahmet, 1 milyar avro ciro öngörüyor.