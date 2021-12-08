Körfezli çiftçilere 4 bin ceviz ve kiraz fidanı

Körfez'de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilere 2520 ceviz fidanı ile 1430 adet kiraz fidanı dağıtımı başladı.

Daha önce 300 çiftçiye buğday desteği sunan, ücretsiz toprak analizi ile mazot desteği veren Körfez Belediyesi, şimdi de çiftçilere 4 bin adet ceviz ve kiraz fidanı dağıtımı gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan dağıtıma; Başkan Şener Söğüt ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semra Koşumcu da katıldı.

Çiftçilere fidanlarını teslim eden Bakan Şener Söğüt, "Körfez'deki çiftçilerimize ceviz ve kiraz fidesi dağıtımına başladık. Geçmişte de önemli destekler sunduk. Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda tarıma olan desteğini aralıksız sürdürüyor. Ceviz ve kiraz fidanlarını biz veriyoruz, çiftçimiz toprakla buluşturuyor. İnşallah çiftçilerimize bu fidanların bereket getirmesini, güzel mahsullere, güzel kazançlara vesile olmasını diliyorum. Tarım, insanlık için bizler için önemli. Milli ekonominin temeli de tarım ve bizler de bu doğrultuda Körfez Belediyesi olarak desteğimizi sunuyoruz" dedi. - KOCAELİ