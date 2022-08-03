Korkuteli'de kooperatif karpuz alımına başladı

Korkuteli 1966 Sayılı Korkuteli Tarım Kredi Kooperatifi ilk defa karpuz alımı yaptı.

Kooperatifi, üreticilerin desteklenmesi yanında piyasayı regüle ederek tüketicilerinde kaliteli ve sağlıklı gıda ürünlerine uygun fiyatla ulaşmasını sağlıyor. Kooperatif, ilçede bu yıl ilk defa yayla karpuzu alımı yaparak Ankara'ya gönderdi. Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mehmet Reşat Güney, ilçede kooperatif olarak daha önce vişne ve armut alımı yaptıklarını hatırlatarak, "Şimdi de yayla karpuzu alımına başladık. Üreticimizin mağdur olmaması için yanlarındayız. Geçmişte pandemi sürecinde üreticimizin yanında olduk. İlçeden aldığımız armutları ulusal marketlere gönderdik. Şimdi de Küçükköy ve Bayat Ovasından karpuzları alarak Ankara'ya gönderdik. Üretmekten başka çaremiz yok. Üretmek özgürlüktür. Tüm üreticilerimizi çalışmalarımıza ortak olmaya davet ediyoruz" dedi. - ANTALYA