KOSGEB Başkanı Denizli Sanayi Odası Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

KOSGEB Başkanı Denizli Sanayi Odası Başkanı ile Görüştü

KOSGEB Başkanı Denizli Sanayi Odası Başkanı ile Görüştü

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, KOSGEB'in 2024-2028 hedef ve projeleri konuşulurken, Başkan Kasapoğlu, Denizli sanayicisinin destek programlarından beklentilerini aktardı.

27.05.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette KOSGEB'in 2024-2028 hedef ve projeleri konuşulurken, Başkan Kasapoğlu, Denizli sanayicisinin destek programlarından beklentilerini aktardı.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, KOSGEB Denizli Müdürü Dr. Aziz Acar ve DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş da yer aldı. Hem destek programlarıyla hem de uluslararası fon kaynaklarıyla KOBİ'lerde teknoloji düzeyinin, rekabetçiliğin ve verimliliğin artması adına katkı sağlayan destek programlarının konuşulduğu görüşmede, mevcut ve yenilenmekte olan destek programları da ele alındı. KOSGEB Stratejik Planı kapsamında 2024-2028 hedef ve proje desteklerinin çerçevesine ilişkin aktarımda bulunan KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, yalınlaşma ve yalınlaştırma vizyonu kapsamında "girişimcilik, ölçek büyütme, sürdürülebilirlik ve küresel rekabet" başlıklarına vurgu yaptı.

Başkan Kasapoğlu, sanayicinin destek programlarından beklentilerini aktardı

Denizli Sanayi Odası'nın ve Denizli sanayicisinin destek programlarından beklentilerini aktaran Başkan Kasapoğlu, KOSGEB tarafından hazırlanan ve açılacak olan yeni destek programlarıyla kent ve ülke ekonomisine önemli kazanımlar sağlanacağını, küresel düzlemdeki rekabette üreticinin kendisini yalnız hissetmemesi açısından da bu desteklerin devamlılığının son derece önemli olduğunun altını çizdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Denizli, Kosgeb, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOSGEB Başkanı Denizli Sanayi Odası Başkanı ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
13:58 Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket Üç kişiden ikisi “Çözüm kısırlaştırma“ diyor Sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı anket! Üç kişiden ikisi "Çözüm kısırlaştırma" diyor
13:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devletinin kalleş yüzü ifşa oldu, Netanyahu tıpkı Hitler gibi lanetle anılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devletinin kalleş yüzü ifşa oldu, Netanyahu tıpkı Hitler gibi lanetle anılacak
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
13:57 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
13:44 General Hospital’ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti General Hospital'ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
13:42 Savunması daha beter Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
13:16 Dusan Tadic’ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 16:20:46. #1.13#
SON DAKİKA: KOSGEB Başkanı Denizli Sanayi Odası Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement