KOSGEB Başkanı: Geçen Yıl Tüm KOBİ'lere 35 Milyar Liralık Finansal Destek Sunduk

15.04.2026 17:49
KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, "Geçtiğimiz yıl tüm KOBİ'lerimize 35 milyar liralık finansal destek sunduk. Kredi finansmanına erişimin zorlaştığı bir dönemde, kredi kefalet kurumlarıyla yaptığımız anlaşmalarla bu potansiyeli artırdık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KOSGEB tarafından yürütülen Destek ve Dönüşüm Programları, Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) düzenlenen geniş katılımlı bir toplantıyla tanıtıldı. KOBİ'lerin üretim kapasitelerini artırmak, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak, istihdamın korunmasını sağlamak ve küresel rekabet gücünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen programda, sanayicilere yeni dönem yol haritası sunuldu. Toplantının açılışında konuşan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB'in sadece destek veren değil, sahanın nabzını tutan bir kurum olduğunu vurguladı.

'GAYEMİZ, KOBİ'LERİMİZİN METOTLARINI DÖNÜŞTÜRMEK'

Geçen yıl 7 milyar liralık bütçe ile kaldıraç etkisiyle 35 milyar liralık bir finansal hacim oluşturduklarını belirten İbrahimcioğlu, "Temel gayemiz, değişen ekonomik konjonktür ve pazar ihtiyaçlarına göre KOBİ'lerimizin metotlarını dönüştürmektir. Geçtiğimiz yıl tüm KOBİ'lerimize 35 milyar liralık finansal destek sunduk. Kredi finansmanına erişimin zorlaştığı bir dönemde, kredi kefalet kurumlarıyla yaptığımız anlaşmalarla bu potansiyeli artırdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 100 milyar liralık kredi finansmanı ve 51 milyar liralık nakdi destekle birlikte toplamda 151 milyar liralık bir kaynağın tüm KOBİ'lere dağıtımı konusunda da koordinasyon kurumu olarak bu görevi ifa ediyoruz" diye konuştu.

'KOBİ'LERİMİZ İHRACATIN YÜZDE 30'UNU SIRTLIYOR'

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise dünya ekonomisinin köklü bir değişimden geçtiğini belirterek, geleneksel üretim anlayışının yerini, yeşil dönüşüm ve yalın verimlilik sacayağına bıraktığını söyledi. KOBİ'lerin Türkiye ekonomisindeki kritik rolüne dikkat çeken Kıvanç, "Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99'undan fazlasını oluşturan KOBİ'lerimiz; istihdamın yüzde 70'ini, ihracatın ise yüzde 30'unu sırtlamaktadır. KOBİ'lerimiz dönüşebilirse Türkiye dönüşebilir. KOSGEB'in sunduğu bu destekler, işletmelerimizi küresel devlerle rekabet edebilir hale getirecek stratejik bir can suyudur" dedi. Açılış konuşmalarının etkinliğin ikinci bölümü, sanayicilerin sorularının yanıtlandığı basına kapalı oturumla devam etti. İkinci bölümde KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, destek mekanizmalarının detaylarını içeren kapsamlı bir sunum yaptı.

Haber: Gülşah ATICI - Kamera: Yusuf YILDIZ/Adana,

Kaynak: DHA

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Kosgeb, Finans, Son Dakika

