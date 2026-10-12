KOSGEB'den 31 bin 250 işletmeye 645 milyon TL İş Kurma Desteği sağlandı - Son Dakika
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KOSGEB'den 31 bin 250 işletmeye 645 milyon TL İş Kurma Desteği sağlandı

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KOSGEB\'den 31 bin 250 işletmeye 645 milyon TL İş Kurma Desteği sağlandı
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Bakan Kacır, KOSGEB İş Kurma Desteği kapsamında bugüne kadar 31 bin 250 işletmeye 645 milyon TL katkı sağlandığını açıkladı. İş Geliştirme Desteği'nde 4 bin 476 proje için 6,4 milyar TL karar alındığını, 2 bin 400 projeye 2,4 milyar TL destek verildiğini belirtti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İş Kurma Desteği kapsamında bugüne kadar 31 bin 250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağlandıklarını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Girişimci Destek Programı ile girişimcilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İş Kurma Desteği ile girişimcilerimizin platform ve performans giderlerine yönelik katkı sunuyoruz. İş Geliştirme Desteği kapsamında ise 2,5 milyon TL'ye kadar destek sağlıyoruz. 2024 yılında uygulamaya aldığımız program ile İş Kurma Desteği kapsamında bugüne kadar 31 bin 250 işletmeye 645 milyon TL katkı sağladık. İş Geliştirme Desteği kapsamında ise 4 bin 476 proje için 6,4 milyar TL destekleme kararı aldık ve 2 bin 400 projeye 2,4 milyar TL destek olduk. Girişimcilerimizin üretim, yatırım ve büyüme yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz" dedi. İş Geliştirme Çağrısı'nın son başvuru tarihi 31 Ekim 2026 olarak açıklandı. Detaylı bilgi ve başvuruya; http://kosgeb.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: DHA
TeknolojiEkonomiKosgebGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: KOSGEB'den 31 bin 250 işletmeye 645 milyon TL İş Kurma Desteği sağlandı - Son Dakika
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