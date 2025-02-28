KOSGEB'den deprem bölgesindeki KOBİ'lere 37 milyar liralık destek

Ekonomi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ildeki 60 bin 678 KOBİ'ye 37 milyar liranın üzerinde destek verdiklerini belirtti.

???????İbrahimcioğlu, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak anılan 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından devletin tüm kurumlarının, deprem bölgesinin ayağa kaldırılması amacıyla üzerine düşen vazifeyi yerine getirdiğini, KOSGEB'in de bu kurumlardan biri olduğunu belirtti.

37 milyar liranın üzerinde destek sağlandı

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı destek programıyla depremzede KOBİ'lere ulaşmaya başladıklarını anımsatan İbrahimcioğlu, şöyle konuştu:

"6 Şubat depremleriyle asrın felaketi yaşandı ve hem toplumsal hem de ekonomik olarak bunun sarsıntıları hepimiz tarafından hissedildi. Biz de deprem bölgesindeki KOBİ'lere erişmek suretiyle desteklerimizi verdik. Biz 2023 Ekim ayı itibarıyla Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi ile deprem bölgesindeki 60 bin 678 KOBİ'ye bugünkü değerle 37 milyar liranın üzerinde bir desteği bizzat eriştirmiş olduk."

İbrahimcioğlu, destek sağlanan depremzede girişimcilerin tekrar ayağa kalkmasını istediklerine işaret ederek, "KOBİ'lerden isteğimiz dükkanlarını açmaları tekrardan canlanmalarıydı. Yani ekonominin canlanması, dükkanların açılması toplumda hem süreçlerin daha hızlı bir şekilde iyileştirilmesini sağlayacaktı hem de KOBİ'lerimizin ekonomik olarak da kendilerine gelmelerine yarar sağlayacaktı. Bu canlanma kredisi dediğimiz can suyuyla 60 binden fazla KOBİ'miz desteğini almış oldu." ifadesine yer verdi.

KOSGEB'den kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık

KOSGEB'in kadın girişimcilerin yanında olan bir kuruluş olduğunu aktaran İbrahimcioğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"KOSGEB hem deprem bölgesindeki KOBİ'lere hem de özellikle kadın girişimcilere de destek veren bir kurum. Girişimci destek programlarımızla Türkiye'de yüzde 15 ila yüzde 18 oranında kadın girişimci olduğunu düşünürsek eğer KOSGEB desteklerinden istifade eden kadın girişimci oranımız yüzde 41'lerde. Bu anlamda kadın girişimcilerimize de bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz."

KOSGEB'in, "Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi" destek paydaşlarını, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın (JICA) oluşturduğuna değinen İbrahimcioğlu, bu destek programlarının sürdürülebilir hale gelmesini istediklerini ifade etti.

"Depremzede KOBİ'lerimiz İşletmelerin Canlanması Projesi ile canlandılar"

İbrahimcioğlu, geçen yıl başlatılan uygulamayla KOSGEB uzmanlarının 170 bin KOBİ'yi ziyaret ettiğini, deprem sürecinde destek verilen KOBİ'lerle de yakından ilgilendiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerimiz desteklerini gerçek anlamda kullanmak suretiyle kimisi dükkanının kepengini yaptırdı, kimisi duvarını boyattı, kimisi hammadde sipariş etti, kimisi makinalarını tamir ettirdi. Bunların her birinin bizzat sahada yanına gittik, onların hikayelerini onlardan dinledik, yerinde gördük. Kimileri yeni makinalar aldılar çünkü makinaları tamir edilmeyecek kadar kötü durumdaydı, kimileri yeni personeller aldılar yeni çalışanları oldu ve her birisi bu destekten istifade etmek suretiyle aynı isminde geçen canlanma desteğine uyacak şekilde canlandılar yeni bir başlangıç olmuş oldu."