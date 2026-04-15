KOSGEB\'den KOBİ\'lere Destek Toplantısı

Adana'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda KOSGEB tarafından yürütülen "KOBİ'ler için Destek ve Dönüşüm Programı" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) düzenlenen programın açılışında, toplantıda destekleri, desteklerin içeriğini, ne amaçladığını ve gelecek dönem hedeflerini konuşacaklarını söyledi.

Özellikle son dönemde finansal kuruluşlarla olan etkileşimlerini artırdıklarını belirten İbrahimcioğlu, şöyle konuştu:

"KOSGEB'in toplamdaki bütçesi 7 milyar lira olduğu geçtiğimiz yıl biz KOBİ'lerimize 35 milyar liralık finansal destek sürdük. Bunun temelinde aslında kaldıraç etkisi yatıyor. Özellikle kredi finansmanına erişimin KOBİ'ler için daha da zorlaştırdığı dönemde biz bu finansal mekanizmaların kredi kefalet kurumlarıyla yaptığımız anlaşmalarla potansiyeli artırmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği 100 milyarlık bir kredi finansmanı ve 51 milyar liralık da direkt nakdi destek olmak üzere toplamda 151 milyar liralık bir finansmanın KOBİ'lere, imalatçı KOBİ'lere, emek yoğun sektörlere dağıtımı konusunda da bir arayüz mekanizması ve koordinasyon kurumu olarak bu görevi ifa ediyoruz."

İbrahimcioğlu, sahadaki ihtiyacı birebir görerek Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na iletme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Bu kapsamda 2 yıl içerisinde 360 bin işletme ziyareti gerçekleştirdiklerini aktaran İbrahimcioğlu, ziyaretlerle finansmana erişimden destek programlarındaki ihtiyaca kadar yeni programların ve finansmanın çıkmasını sağlayan 230 bin anket verisi topladıklarını dile getirdi.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da KOSGEB'in sunduğu desteklerin sadece birer teşvik paketi değil, KOBİ'leri küresel devlerle aynı kulvarda koşturacak stratejik birer can suyu olduğunu kaydetti.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.