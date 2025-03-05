KOSGEB\'den KOBİ\'lere İstihdam Desteği Çağrısı

Ekonomi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, şartları uyan KOBİ'lerin KOSGEB tarafından devreye alınan "İstihdamı Koruma Destek Programı"na başvurmaları çağrısında bulundu.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, imalat sanayinin emek yoğun sektörlerde iş gücünün korunmasına katkıda bulunulması amacıyla KOSGEB tarafından devreye alınan "İstihdamı Koruma Destek Programı" hakkında açıklamalarda bulundu. Murzioğlu, söz konusu destek programına, NACE Kodu C imalat başlığı altında; tekstil ürünleri imalatı, giyim eşyalarının imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin başvuru yapabileceğini söyledi.

Son başvuru tarihi 31 Mart 2025

Belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere 2024 yılının son üç ayına ait aylık ortalama çalışan SGK prim gün sayısını 2025 yılında koruması durumunda çalışan başına aylık 2 bin 500 TL geri ödemesiz olarak performans desteği sağlanacağını belirten Başkan Murzioğlu, "Program süresi 12 ay olup 249 çalışanı olan bir işletme için desteğin üst limiti 7,47 milyon TL olacak. Destekten faydalanmak isteyen işletmelerin merkez veya şubelerinin 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla ana faaliyet olarak ilgili sektörlerde bulunmaları şartı aranıyor. Destek başvuruları son başvuru tarihi ise 31 Mart 2025 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, destek ödemesi yapılacak işletmenin KOSGEB'e vadesi geçmiş borcu bulunmamalıdır" dedi.

Murzioğlu, şartlara uyan üyelerin, KOBİ istihdamını korumalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen destek programına başvurmaları çağrısında bulundu. - SAMSUN