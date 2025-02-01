KOSGEB'den KOBİ'lere Yeni Destek Programları - Son Dakika
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Ekonomi

KOSGEB'den KOBİ'lere Yeni Destek Programları

KOSGEB\'den KOBİ\'lere Yeni Destek Programları

ASKON'un toplantısında KOSGEB Başkanı, KOBİ'lere yeni destek programlarını duyurdu.

01.02.2025 15:49
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İstanbul'da, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğince (ASKON) düzenlenen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, toplantının konuğu KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu oldu.

Derneğin genel merkezindeki toplantıda konuşan İbrahimcioğlu, KOBİ'leri yenilikçi, rekabetçi, ikiz dönüşüm ve ihracat odaklı bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir bir ekonomik geleceği inşa etmek üzere destek programlarını yürüttüklerini ifade ederek, "KOSGEB'in mevcut desteklerinden biri olan KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı'na ek olarak, 2025 yılında İstihdamı Koruma Destek Programı, Küresel Rekabetçilik Destek Programı ve Kapasite Geliştirme Destek Programlarını KOBİ'lerin ve girişimcilerin hizmetine sunmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da günümüzde piyasa ekonomisinin hakim olması ile ekonomik aktivitelerde özel sektörün ağırlığının hissedilmeye başlandığını ve KOBİ'lerin önemini artırarak, girişimcilik olgusunu ön plana çıkardığını vurguladı.

Aydın, KOBİ'lerin ekonominin bel kemiği, girişimcilerin ise piyasa ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Onların başarılı olması; topluma zenginlik ve yeni iş imkanları sağlar. Bu nedenle nasıl ki, finansa erişim hususunu önemsiyorsak, girişimcilerin de desteklenmesini aynı ölçüde önemsemeliyiz. Bu nedenle Türkiye'de girişimciliğin gelişmesine destek olan, KOBİ'lerimizin daha modern, karlı ve verimli haline gelmesine vesile olan güzide kuruluşumuz KOSGEB'in çalışmalarını önemsiyor, takdirle takip ediyoruz."

Kaynak: AA

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, istanbul, Ekonomi, Finans, Kosgeb, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOSGEB'den KOBİ'lere Yeni Destek Programları - Son Dakika

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