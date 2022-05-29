Köyceğiz'de ikinci el pazarına yoğun ilgi - Son Dakika
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Köyceğiz'de ikinci el pazarına yoğun ilgi

29.05.2022 19:50
Köyceğiz'de ikinci el pazarına yoğun ilgi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geleneksel olarak her ayın son Pazar günü kurulan 2. El Pazarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geleneksel olarak her ayın son Pazar günü kurulan 2. El Pazarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Köyceğiz'de gelenekselleşen ve her ayın son Pazar günü kurulan 2. El Pazarı, Mayıs ayının son Pazar gününde de kuruldu. Köyceğiz Kordon Boyu, İlçe Kaymakamlık ve Öğretmen Evi önünde kurulan pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Köyceğiz Belediyesi tarafından düzenlenen "Köyceğiz 2. El Pazarı"nda çok farklı ürünler satışa sunuldu, Köyceğizli vatandaşların yanı sıra çevre ilçelerden de vatandaşlar pazara gelerek alışveriş yaptı. Havanın sıcak olması nedeniyle zaman zaman vatandaşlar göl kenarındaki işletmelerde oturarak serinlemeye çalışırken, işletmelerde de yer bulmakta zorluk yaşandı. Pazara katılan ürün sahipleri satışlardan memnun olduklarını ifade etti. Özellikle yiyecek tezgahlarının önü kalabalıklaşırken, yiyecekler erken saatte tükendi. - MUĞLA

Köyceğiz'de ikinci el pazarına yoğun ilgi
Köyceğiz'de ikinci el pazarına yoğun ilgi

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, Pazar, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Köyceğiz'de ikinci el pazarına yoğun ilgi - Son Dakika
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