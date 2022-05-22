Köyleri gezerek üretici kadınlara organik tarım eğitimi veriyor - Son Dakika
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Köyleri gezerek üretici kadınlara organik tarım eğitimi veriyor

22.05.2022 08:54
Köyleri gezerek üretici kadınlara organik tarım eğitimi veriyor

Trabzon'un Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerindeki üretici kadınlar tarafından kurulan Çaykara-Dernekpazarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından görevlendirilen Yüksek Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün, köyleri gezerek üretici kadınlara organik tarım eğitimi veriyor.

Trabzon'un Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerindeki üretici kadınlar tarafından kurulan Çaykara-Dernekpazarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından görevlendirilen Yüksek Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün, köyleri gezerek üretici kadınlara organik tarım eğitimi veriyor.

Karavan minibüse çevirdiği aracı ile birlikte Ordu'dan gelen Yüksek Ziraat Mühendisi İbrahim Hakan Gün, Çaykara ilçesinde Karaçam, Maraşlı, Eğridere, Köknar ve Uzungöl mahallesindeki üretici kadınlar ile buluştu. Gün yaptıkları çalışma ile ilgili olarak "Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda, bölgede yetişen doğal ve ekilebilir ürünleri organik sertifikası ile sertifikalandırıp, sürdürülebilir ve izlenebilir hale getirmek. Böylece bu bölgedeki tarım alanlarında farkındalık oluşturmak; toprak analizi hakkında da bilgi vermek; üretici kadınların yapmış oldukları tarımsal faaliyetleri, daha verimli ve sürdürebilir hale getirmek; bölgede kullanılan gübrelerin de özellikleri ve işlevsellikleri hakkında bilgi vermek; doğal geri dönüşüm modeli uygulamalı gübreleme yöntemi ile toprağı daha verimli nasıl kullanabileceklerini göstermek için yola çıktık" bilgisini verdi. - TRABZON

Köyleri gezerek üretici kadınlara organik tarım eğitimi veriyor
Köyleri gezerek üretici kadınlara organik tarım eğitimi veriyor

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Kaynak: İHA

Ziraat Mühendisi, İbrahim Hakan, Organik Tarım, Çaykara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Köyleri gezerek üretici kadınlara organik tarım eğitimi veriyor - Son Dakika


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