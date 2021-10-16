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Köylüler, isyan etti: Bizden 5 TL'ye alınan kestane büyükşehirde 40 TL - Son Dakika

Köylüler, isyan etti: Bizden 5 TL'ye alınan kestane büyükşehirde 40 TL

16.10.2021 14:11

Hasadın başladığı kestanede, köylü ile toptancı arasında fiyat tartışması meydana geldi. Köylüler, toptancıları fiyat düşürmekle suçluyor. Emeklerinin karşılığını alamayan köylüler, kendilerinden 5-10 TL'ye alınan kestanenin büyükşehirlerde 35-40 TL'den satıldığını söyleyerek duruma isyan ediyor. Toptancılar ise ürünün bol olduğundan dolayı fiyatın indiğini belirtti..

Sinop'ta geçen sene kuraklık nedeniyle rekoltenin düşük olduğu kestane bu sene patlama yaptı. Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, geçen seneki 200 ton rekoltenin aksine bu sene 500 ton rekolte beklentisi olduğunu söyledi. Kestane bolluğu fiyatıyla tüketiciyi memnun ederken kestane toplayan köylü ise aynı oranda memnun kalmadı.

Köylüler, toptancıları suçlayıp duruma isyan etti: Bizden 5 TL'ye alınan kestane büyükşehirde 40 TL

KÖYLÜLER, TOPTANCILARI FİYAT DÜŞÜRMEKLE SUÇLUYOR

Erfelek'te kestane piyasasının döndüğü kestane pazarında yüzler gülmüyor. Köylerden topladıkları ürünlerini buraya getiren vatandaşlar toptancıların ürünü ucuza almak istediğinden yakınıyor. Ufak kestanenin fiyatının 10- 12 TL, orta kestanenin 15 TL, büyük kestanenin 20 TL olması lazım gelirken toptancıların büyük kestaneyi 12 TL'ye, ufak kestaneyi 7-8 TL'ye almaya çalıştığı belirtiliyor. Kestanenin büyükşehirlerde 35-40 TL'den satıldığını belirten köylü kendilerinden 5-10 TL'ye alınmak istenmesini emeğinin karşılığı olarak görmüyor.

Köylüler, toptancıları suçlayıp duruma isyan etti: Bizden 5 TL'ye alınan kestane büyükşehirde 40 TL

TOPTANCILAR, FİYAT DÜŞÜŞÜNÜ BOLLUĞA BAĞLIYOR

Toptancılar ise buna karşın kestanenin sadece Sinop'ta yetişmediğini Karadeniz'de Şile'den Erfelek'e kadar kestane ormanlarının olduğu belirtiyor. Bir iki hafta önce fiyatın 25-30 TL olduğunu belirten toptancılar ürünün bollaşmasıyla fiyatın indiğini savunuyor. Ürün tüketiciye ulaşan kadar başka aracıların da devreye girdiğini bunun da etkili olduğunu belirtiyor. Kestane için geçmişten bu yana "yiyen doymamış satan olmamış" dendiğini bunun ticaretinin yapılıp da mal mülk sahibi olunamayacağını belirtiyorlar. Kestanenin fire veren bir ürün olduğunu 50 kilo çuvalı boşaltıp tekrar tartsan 49 kilo geleceğini hele ki kavrulurken yüzde 40 fire verildiğini ifade ediyorlar. Bu nedenle ürünü 20 TL'den alsan kavrulmuşun 70-80 TL'ye bulunabileceğini belirtiyorlar.

Köylüler, isyan etti: Bizden 5 TL'ye alınan kestane büyükşehirde 40 TL

Türk Lirası, Patlama, Erfelek, Sinop, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Köylüler, isyan etti: Bizden 5 TL'ye alınan kestane büyükşehirde 40 TL - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Emekli Tahminci: Tamam siz yerinde 40 tl deyin disarda 400tl olsun yenmesin bu sefer size ekmek parasi cikacak yer kalmaz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

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SON DAKİKA: Köylüler, isyan etti: Bizden 5 TL'ye alınan kestane büyükşehirde 40 TL - Son Dakika
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