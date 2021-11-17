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Köylüler tavuk kümesi sandı... Amerika'dan köyüne döndü, ekoturizme dağ evi kazandırdı - Son Dakika

Köylüler tavuk kümesi sandı... Amerika'dan köyüne döndü, ekoturizme dağ evi kazandırdı

17.11.2021 00:58
Köylüler tavuk kümesi sandı... Amerika'dan köyüne döndü, ekoturizme dağ evi kazandırdı

Amerika'dan memleketi Adana'nın Feke ilçesine dönüş kararı alan genç girişimci Gürkan Ali Muğlu, yaşadığı yerin doğal güzelliklerini ekoturizme kazandırmak için bölgede bir ilke imza attı.

Amerika'dan memleketi Adana'nın Feke ilçesine dönüş kararı alan genç girişimci Gürkan Ali Muğlu, yaşadığı yerin doğal güzelliklerini ekoturizme kazandırmak için bölgede bir ilke imza attı. Memleketindeki 2 arkadaşını da hayallerine ortak eden Muğlu, köy sakinlerinin tavuk kümesi olacağını düşündüğü dağ evinin şimdiden 4 aylık rezervasyonunun dolduğunu söyledi.

Feke Kalesi ve Kızılçam, katran ormanları arasında bulunan Sülemişli Mahallesi'ndeki köyüne Amerika'dan dönüş kararı alarak gelen 33 yaşındaki Gürkan Ali Muğlu, köyünün ekoturizme kazandırılması için ilçenin ilk turizm yatırımını gerçekleştirdi.

Avrupa'da ekoturizmde uygulanan dağ evi projesini kendi köyüne taşıyan Gürkan Ali Muğlu, köy sakinlerinin "tavuk kümesi mi yapıyor" dediği dağ evini turizm çekim merkezine çevirdi. Bölgenin doğa ve tarih turizmine dikkat çekmek ve gelen turistlerin konaklama sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen Muğlu, yaptığı yatırım ile 4 aylık rezervasyonun şimdiden dolduğunu, kişiye özel dağ evinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

"Biz bu projeyle turizmi ateşliyoruz"

Uzun süre Amerika'nın Los Angeles kentinde yaşadığını belirten Muğlu, "Günlük ev kiralama üzerine bir şirkette çalıştım. Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Memleketime geldim ve kurumsal hayattan vazgeçtim. Amerika'dan öğrendiğim bilgileri kırsala nasıl uygularım dedim ve bu projeyi oluşturdum. Bölgemin doğasını ve güzelliklerini ön plana çıkaracak, kırsal alanı ekonomide üst seviyeye çıkarmak için bir mücadele verdim. Bu projemizde kırsal bir evi yeniden inşa ederek ekoturizme kazandırma planı gerçekleştirdim. Burada yaşayan 2 arkadaşımla projemizi hayata geçirdik" dedi.

Bireysel tatili ön plana çıkaran bir projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Muğlu, "Kişiye ve aile özel alanlar ile tatil planı. İlk 4 aylık rezervasyonu aldık ve inanılmaz bir ilgi var. Bölge halkımızın yerel yönetimlerin güzel bir desteği var. Biz bu projeyle turizmi ateşliyoruz, inşallah ileride daha da güzel şeyler olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Peyzaj alanı ile 500 metrekare alana 50 metrekarelik konumlandıran dağ evini ilk görenlerinin tavuk kümesi sandığını söyleyen Muğlu şöyle devam etti:

"Köy sakinleri ilk gördüğünde tavuk kümesi yaptığımı düşündüler. Sonra alan oluşunca büyük bir beğeni ve destek aldık. Köyde büyük bir heyecan oluştu. Köylülerimiz ile istişare ettik ve şuan kırsalda kalkınmada en büyük destekçimiz köylümüz. Evlerimizi tercih edecek olanlar hafta sonu ve hafta içi bu evi deneyimlemek isteyenler geliyor. Evimizin en büyük özelliği kişiye özel özel alanlar tasarlanmış. Saimbeyli ve Tufanbeyli'ye gidenler bu ev için taleplerde bulunuyorlar."

"Bu ülkenin sadece sahilleri mi güzel?"

Bölge halkının ve yatırımcının dikkatini çekmeyi başardıklarını söyleyen Gürkan Ali Muğlu, "Atıl evleri alıp, tadilatını yapıp ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz. Dağ evleri olarak bunları uygulamak, bireysel tatili ön plana çıkarmak istiyoruz. Dağ evleri konsepti olacak. Mottomuz bu ülkenin sadece sahilleri mi güzel dedik ve Adana'nın gezilecek yerleri bilmeyen bir çok insan var. Bu ülkenin kalkınmasını ve köylerden gençlerin taşınmasını engellemek için çalışıyoruz. Bölge halkının gelir elde edeceği bir model. Kırsala 7 yıl içinde büyük akım olacağına inanıyoruz ve biz nerede kalacağız sorusunun cevabı için bu projeyi bölgemizde uygulamaya geçirdik" diye konuştu.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, "Genç kardeşimiz bu projesini ve köyü ile ilgili hayalini 3 yıl önce bizimle paylaştı. Yatırımcı bulamadık ve kendi atağa geçti ve bu ekoturizm yatırımını Adana'mıza kazandırdı. Bölgemize turist bekliyoruz ama konaklama sorunu var. Tufanbeyli'den Şar'a, Anavarza, Kozan Kalemiz, milli parkımız, doğamız, yöresel lezzetler ile 365 gün turizme hizmet edebilecek potansiyelimiz var. Bir ev projesi değil bu. Bu proje tüm yol güzergahına yayılacak ve desteğimiz ile daha güzel bir ekoturizm ile ziyaretçileri bölgemizde ağırlayacağız" dedi. - ADANA

Amerika Birleşik Devletleri, Turizm, Adana, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Köylüler tavuk kümesi sandı... Amerika'dan köyüne döndü, ekoturizme dağ evi kazandırdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Köylüler tavuk kümesi sandı... Amerika'dan köyüne döndü, ekoturizme dağ evi kazandırdı - Son Dakika
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