Koyunbaba Barajı Projesi Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara ve Çankırı'yı suya kavuşturacak Koyunbaba Barajı Sulaması'nda çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, Nsosyal hesabından, Koyunbaba Barajı Sulaması'na ilişkin paylaşım yaptı.

Proje tamamlandığında, 108 bin 530 dekar arazinin modern sulama sistemleriyle buluşturulacağını belirten Yumaklı, "Proje, 238 milyon metreküp su hacmi ve 290 kilometre uzunluğundaki sulama hattıyla bölgeye can suyu olacak. Üretimde verimi artırırken, ülke ekonomimize yıllık 8,1 milyar liranın üzerinde katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun." ifadesini kullandı.