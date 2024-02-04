Kozan Belediye Başkanı Narenciye İşçileriyle Buluştu

Ekonomi

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan beraberindeki mesai arkadaşları ile birlikte sabah ilk ışıklarında mesaiye başlayan narenciye işçileri ile bir araya geldi.

Özgan, bu yıl narenciyenin dalında para etmemesi nedeniyle Kozan Belediyesi olarak narenciyenin marka kenti Kozanda üreticinin ve çalışanların desteklenmesi için İstanbul ile Ankara gibi büyükşehirlerde Kozan portakalının değerine değindiklerini kaydederek, katma değeri yüksek ürünler olması için kadın girişimcilerin ilçede rolünün büyük olduğunu kaydetti.

Özgan, narenciye işçilerinin sorun ve sıkıntılarını da bahçede dinlerken istek ve taleplerini aldı. Narenciye sektöründe emek sarf eden işçiler için ellerinden gelen her şeyi yapacağını ve projeler hazırladıklarını kaydeden Özgan sorunları ortadan kaldırabilecek kararlar alınacağını da belirtti. - ADANA