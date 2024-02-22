Adana\'da Kozan Canlı Hayvan Pazarı Projesi İncelemesi

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde yapımı devam eden Kozan Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemede bulundu. Kökçüoğlu, projenin yapımı tamamlandığında Kozan'ın ve çevre ilçelerin faydalanacağı modern bir hayvan pazar yeri olacağını ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde gerçekleştirilen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP), çerçevesinde Kozan ilçesine mevcut Canlı Hayvan Pazar Yeri'nin yerine Kamu Altyapı Yatırımları kapsamında yenisinin yapılmasına karar verildi. Geçen yıl projesi hazırlanan ve ihalesi tamamlanan Canlı Hayvan Pazar yerinin yapımına da 3 ay önce başlandı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, inşaat sahasında incelemelerde bulunarak yüklenici firma temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcisinden mevcut durumla ilgili bilgi aldı.
İl Müdürü Kökçüoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının projesi ile Kozan'a modern bir canlı hayvan pazar yerinin kazandırılacağını belirterek, pazar yerinin sadece Kozan'daki hayvan üreticilerine değil çevre ilçelerdeki üreticilere de hizmet vereceğini kaydetti. Kökçüoğlu, "Kozan ve kuzeydeki ilçelerimizde küçükbaş hayvancılık yoğun olarak yapılıyor. Canlı hayvan pazar yeri bir ihtiyaçtı. Önce tasarım ihalesi sonra da yapım işi ihalesi gerçekleşti. 6 Aralık 2023 tarihinde de yapımına başlandı. Projenin tamamlanma süresinden önce canlı hayvan pazar yerini tamamlayarak üreticilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz." dedi.
13 bin 372 metrekare tahsisli alanda 350 büyükbaş ve 2 bin 400 küçükbaş hayvan kapasiteli olarak projelendirilen hayvan pazarında 2 bin metrekare alan kapalı olacak. İçerisinde alıcı ve satıcıların konaklamasına imkan sağlayacak 14 yatak kapasiteli konaklama ünitesi, sosyal tesis, idari bina, ahır, yem, karantina, kantar ve otopark birimleri bulunan hayvan pazarının projede belirlenen süreden önce tamamlanarak kurban bayramı öncesinde hizmete girmesi bekleniyor. - ADANA
Son Dakika › Ekonomi › Adana'da Kozan Canlı Hayvan Pazarı Projesi İncelemesi - Son Dakika
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