YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Adana Kozan'da Buğday Hasadı Öncesi Biçerdöverler Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana Kozan'da Buğday Hasadı Öncesi Biçerdöverler Hazırlanıyor

Adana Kozan\'da Buğday Hasadı Öncesi Biçerdöverler Hazırlanıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde buğday hasadı öncesi biçerdöverlerin bakımı yapılıyor. Biçerdöver sahipleri, bilyelerin ve yangın tüpünün önemine dikkat çekerek, bilinçli bir hasat yapılması gerektiğini vurguladı.

03.04.2024 11:41  Güncelleme: 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşan buğday hasadı öncesi biçerdöverler hazırlanmaya başladı.

Buğday hasadı için tarlalarda hazırlıklar sürerken, biçerdöver sahipleri ise bakım yapmaya başladı. Biçerdöverin zorlu bir bakım süreci olduğunu aktaran Murat Karataş, "Biçerlerin sezon öncesi detaylı bir bakımı yapılmalı. Bilyeler ve yangın tüpü biçerdöverin en önemli parçasıdır. Kasnaklar çalışırken yazın sıcaklarda yağlanması ve değişmesi gerekir. En çok yangın bilyelerden çıkar ve yangın tüpü çok önemlidir. 10 saniye içinde yangını durdurduk durdurduk, durmazsan koca bir tarla kül olur. Biçerdöver bakım yapılmazsa tane kaybı kırma yapar. Elek devir ayarı çok önemlidir. Bilinçsiz hasat yapılırsa ürüne zarar verecektir. Biçer sahibinin vicdanı çok önemli. Tarla sahibi de biçer tarlaya girmeden kontrol etmeli. Ben 35 senedir bu işi yapıyorum. Bu sene inşallah verim güzel. Biçerdöveri araç gibi düşünmemek gerek, yürüyen bir fabrikadır" dedi.

Biçerdöverlere her gün bakımı yapılması gerektiğini aktaran Karataş, "Biçerdöver kontrol edilmeden hasat yapılmamalı. Bilinçli bir hasat yapılmalı. Bu sene biçerdöverden beklentimiz çok. Bazı parçalar Türkiye'de üretiliyor Ceyhan'dan alıyoruz ama euro hesabından satılıyor. Maliyetler biraz düşürülmeli. Bıçakların keskin olması çok önemli. Biçerdöver bakımı da doğru yapılmaz ise çiftçinin bir yıllık emeği de heba olur. Ekini kesmez başakları döker, bunlara çok dikkat etmek gerekir" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Kozan, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana Kozan'da Buğday Hasadı Öncesi Biçerdöverler Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tekirdağlı balıkçılar av yasağı öncesinde paydos etti
    13:19 Tekirdağlı balıkçılar av yasağı öncesinde paydos etti

    Marmara ve Karadeniz'de umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak av yasağından önce avlanmayı bıraktı. Balıkçılar, ağlarını onarmak için çalışmalara başladı. Büyük tekneler Eylül 1'e kadar faaliyetlerine ara verirken, 12 metrenin altındaki balıkçılar istavrit ve tekir tutarak avlanmaya devam edecek.

  • BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti
    13:15 BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kaybederek 8.973,48 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

  • TÜRSAB, seyahat acentası temsilcileriyle iftar programında buluştu
    12:42 TÜRSAB, seyahat acentası temsilcileriyle iftar programında buluştu

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), "Turizm Yüzılı Projesi"nin Ankara ayağında seyahat acentası temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi.

  • TKDK, 25 binden fazla projeye 45 milyar lira hibe verdi
    12:31 TKDK, 25 binden fazla projeye 45 milyar lira hibe verdi

    Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Personel ve Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü Ahmet Poyraz, bugüne kadar 25 binden fazla projeye verdikleri 45 milyar lira hibeyle ülkede 90 milyar liranın üzerindeki yatırıma destek olduklarını söyledi. Poyraz, Valilik Anfi Salonu'nda düzenlenen 'IPARD 3 ve TKDK Gaziantep Lansman' programının açılışında, 2011'den bu yana kırsalda yaşayan vatandaşlara destek verdiklerini belirtti.

  • Tavşanlı'da 68 çiftçiye hibeli nohut tohumu dağıtıldı
    12:09 Tavşanlı'da 68 çiftçiye hibeli nohut tohumu dağıtıldı

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında, 68 çiftçiye yüzde 50 hibeli nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

  • Ankara'da Uygun Fiyatlı Et Satışı Son Buluyor
    12:06 Ankara'da Uygun Fiyatlı Et Satışı Son Buluyor

    Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayında başlatılan uygun fiyatlı et satışı, 5 Nisan tarihinde sona erecek. Vatandaşlar, 7 Başkent Market ve Başkent Mobil Market otobüsünde taze, güvenilir ve hijyenik koşullarda uygun fiyatlı ete ulaşabiliyor.

  • Erzurum'dan 2 ayda 13.5 milyon dolarlık dış ticaret
    12:05 Erzurum'dan 2 ayda 13.5 milyon dolarlık dış ticaret

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerini paylaştı.


11:58 Gaziosmanpaşa’da sayım gerginliği AK Parti ve CHP’liler birbirine girdi Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi
11:26 31 Mart’ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi’nden kongre kararı 31 Mart'ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi'nden kongre kararı
11:24 Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış
09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
12:17 İstanbul’da 7 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı, talihsiz çocuğa 30 dikiş atıldı İstanbul'da 7 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı, talihsiz çocuğa 30 dikiş atıldı
10:58 Yargıtay başkanı 15. tur seçiminde de belli olmadı Yargıtay başkanı 15. tur seçiminde de belli olmadı
10:48 İbrahim Tatlıses’in “Evlendim“ çıkışı 1 Nisan şakası çıktı İbrahim Tatlıses'in "Evlendim" çıkışı 1 Nisan şakası çıktı
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
00:34 Hassa Belediye Başkanlığı’nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi
23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 13:20:23. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Kozan'da Buğday Hasadı Öncesi Biçerdöverler Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement