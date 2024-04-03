Adana Kozan\'da Buğday Hasadı Öncesi Biçerdöverler Hazırlanıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşan buğday hasadı öncesi biçerdöverler hazırlanmaya başladı.
Buğday hasadı için tarlalarda hazırlıklar sürerken, biçerdöver sahipleri ise bakım yapmaya başladı. Biçerdöverin zorlu bir bakım süreci olduğunu aktaran Murat Karataş, "Biçerlerin sezon öncesi detaylı bir bakımı yapılmalı. Bilyeler ve yangın tüpü biçerdöverin en önemli parçasıdır. Kasnaklar çalışırken yazın sıcaklarda yağlanması ve değişmesi gerekir. En çok yangın bilyelerden çıkar ve yangın tüpü çok önemlidir. 10 saniye içinde yangını durdurduk durdurduk, durmazsan koca bir tarla kül olur. Biçerdöver bakım yapılmazsa tane kaybı kırma yapar. Elek devir ayarı çok önemlidir. Bilinçsiz hasat yapılırsa ürüne zarar verecektir. Biçer sahibinin vicdanı çok önemli. Tarla sahibi de biçer tarlaya girmeden kontrol etmeli. Ben 35 senedir bu işi yapıyorum. Bu sene inşallah verim güzel. Biçerdöveri araç gibi düşünmemek gerek, yürüyen bir fabrikadır" dedi.
Biçerdöverlere her gün bakımı yapılması gerektiğini aktaran Karataş, "Biçerdöver kontrol edilmeden hasat yapılmamalı. Bilinçli bir hasat yapılmalı. Bu sene biçerdöverden beklentimiz çok. Bazı parçalar Türkiye'de üretiliyor Ceyhan'dan alıyoruz ama euro hesabından satılıyor. Maliyetler biraz düşürülmeli. Bıçakların keskin olması çok önemli. Biçerdöver bakımı da doğru yapılmaz ise çiftçinin bir yıllık emeği de heba olur. Ekini kesmez başakları döker, bunlara çok dikkat etmek gerekir" diye konuştu. - ADANA
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