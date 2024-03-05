Kozan\'da Portakal ve Mandalina Tarlada Kalmaya Başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde portakal başta olmak üzere mandalina ve limon tarlada 1 TL'den alıcı bulamıyor. Onlarca dönüm portakal ve mandalina çürürken üreticiler, bahçede en az hasarın oluşması için ürünleri dalından dökmeye başladı.
Kozan'da portakal, mandalina ve limon tarlada 1 TL'den alıcı bulamıyor. Çiftçi Mustafa Başaran, "Velense, Washington olan türler hepsini şu an vatandaşlar ağaçlardan dökmeye çalışıyor. Normalde bahçede kilosu 6-7 TL olması lazım ama 3 TL'ye biz alıyoruz. İşçilik maliyetini kurtarmıyor. Üreticiye bir şey kalmıyor. Buraya normalde dibine dökülen portakalın gelmesi lazım. Ama buraya gelen ağaçlarda üreticilerin başından döktükleri ürün" dedi.
Üreticilerden Muhammed Kılçık ise, "Portakal üreten perişan halde. Para etmiyor. Mart ayındayız kilosu bahçede 1,5 TL para ediyor. 4 lira maliyeti var zaten" diye konuştu.
15 dönüm narenciye bahçesi olan Hacı Yüce, "Ürünler ağacın başında kaldı. Dibine döküldü. Mandalina çoktan bitmesi lazımdı. 1,5 lira verdiler. Ona da razı olduk, ona da satamadık. Başında kalan meyvede zarar, dibine dökülende asit. Bunun asidi zarar veriyor. İhraç edemediğimiz için diyorlar ama biz ülke içinde pazarı kuramıyoruz ki. Eskiden atalarımız kamyon tutardı. Bahçeden portakalı satın alıp büyükşehirlere götürüp satarlardı. Burada hem üretecinin malı kalmazdı hem de satan zarar etmezdi. Şimdi buradan ürünü alan tüccar buradan hale giriyor halden çıkana kadar 4 el değiştiriyor. Biz ve tüketen kazanmıyoruz. Aradaki aracılar kazanıyor. Daha kamyondan inmeden telefonla el değiştiriyor. Biz burada bedava verelim dedik kimse gelip toplamadı" ifadelerini kullandı.
Üreticilerden Mehmet Yavuz ise, "Limon bahçelerini bedava alın dediler alan olmadı. Limon çırptırdık dibinde duruyor alan yok. Benim 40 dönüm yerim var. 1 liraya 2 liraya verdik. Vermediğim Washington 3 lira dedik onu da almadılar. 5-6 lira olsa zararım çıkacak. Bu dökülen bahçeye zarar. Tüm ürünler ağacın başında çürümüş" dedi. - ADANA
Son Dakika › Ekonomi › Kozan'da Portakal ve Mandalina Tarlada Kalmaya Başladı - Son Dakika
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