Kozan Limonu Avrupa ve Asya'ya Yola Çıkıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kozan Limonu Avrupa ve Asya'ya Yola Çıkıyor

Kozan'da hasat edilen limonlar, Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç için tırlara yüklendi.

24.09.2024 17:29
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Kozan limonu Avrupa ve Asya ülkeleri için tırlara yüklendi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde hasadı başlanan limon Avrupa ve Asya'ya gönderilmek üzere tırlara yüklendi.

İlçede enter donat cinsi limonda hasat başladı. Geçen yıl bahçede 50 kuruşa alıcı bulunamadığı için dökülen limonun kilogramı bu yıl 8 ile 15 lira arasında satılmaya başlandı.

Bu yıl yaşanan aşırı sıcak nedeniyle bahçelerde rekolte kaybı olduğunu aktaran ama Avrupa ve Asya ülkelerinden talep olduğunu belirten Onur Tandoğan, "Bu yıl rekolte beklenenden düşük. Şu an bulunduğumuz alan 50 dekarlık bir enter donat cinsi limon bahçesi. Bugün hasada başladık. İlk tırımız doldu. Aslında 250 ton çıkması gereken yerde 100 ton limon alındı. Kozan limonu eskiden bir Rusya'ya ihraç olurdu. Çok şükür şu an Avrupa olsun, özellikle Balkan devletleri olsun, Orta Doğu ülkeleri olsun, Türk cumhuriyetleri olsun, çok yerden alıcı buluyor. Limonun cinsine ve kalitesine göre kilosu 8 ile 15 lira arasında değişiyor. Bu sene bence değerini bulduğunu düşünüyorum. Herkes kazansın, çiftçi de kazansın, ihracatçı da, tüccar da, işçi de bereketli bir yıl olsun inşallah" dedi.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Adana, Kozan, Son Dakika

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