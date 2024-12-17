Kozmetik Kongresi: Biyoteknoloji Teması - Son Dakika
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Ekonomi

Kozmetik Kongresi: Biyoteknoloji Teması

Antalya'da gerçekleşen 8. Uluslararası Kozmetik Kongresi, biyoteknolojiyi ön plana çıkarıyor.

17.12.2024 13:16
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Kozmetik sektörü paydaşlarını Antalya'da buluşturan 8. Uluslararası Kozmetik Kongresi'nin bu yılki ana teması "biyoteknolojinin sektördeki etkisi" oldu.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırma Derneği (KÜAD) tarafından düzenlenen kongre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yerli yabancı sektör profesyonellerinin katılımıyla devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, kongrede yaptığı konuşmada, kozmetik sektörünün hızla değişen tüketici talepleri, ürün yenilikleri ve sürdürülebilirlik gibi önemli trendlerle şekillendiğini belirtti.

Bu yılki kongrenin sadece sektördeki son yenilikleri paylaşmakla kalmayıp, aynı zamanda değişen dinamiklere nasıl uyum sağlanacağına dair önemli ipuçları sunduğunu vurgulayan Dilber, kozmetik endüstrisinde sürdürülebilirliğin giderek daha fazla önem kazandığı kaydetti.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister de kozmetiğin içerisinde bulunduğu kimya sektörünün ihracatını artırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

KÜAD Başkanı Levent Kahrıman da kongrelerin ve zirvelerin, sektördeki bilim insanları ve üreticilerin buluştuğu önemli platformlar olduğunu dile getirdi.

KÜAD Uluslararası Kozmetik Kongresi Başkanı Fuat Arslan, sektörün dinamik yapısı ve hızla gelişen teknolojik yeniliklerle her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirtti.

Bu büyümenin, sadece yeni ürünlerin piyasaya sürülmesiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda biyoteknolojik gelişmelerin, sürdürülebilirlik trendlerinin ve tüketici beklentilerindeki değişimlerin de sektörü şekillendirdiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu yılki kongrenin ana teması, 'biyoteknolojinin kozmetik sektöründeki etkisi' olarak belirlendi. Kongre, sektördeki yenilikleri takip ederek stratejiler geliştirmek için harika bir fırsat. Biyoteknoloji ana temamızla, bu alandaki deneyimlerimizi paylaşarak daha sürdürülebilir, güvenli ve yenilikçi çözümler üretmeye odaklanacağız. Biyoteknoloji, özellikle ürün geliştirme ve üretim yöntemlerinde büyük değişimlere yol açan bir alan. Aynı zamanda, çevre dostu çözümlerle, genetik veri analizleri ile kişiselleştirilmiş kozmetik ürünler için yeni fırsatlar sunuyor."

Arslan, kongrenin sektörü yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle rekabet gücünü artırmaya teşvik etmeyi hedeflediğine de dikkati çekti.

Kozmetik kongresini geniş kitlelere ulaştırmak için yoğun çalışmalar yürüttüklerini aktaran Arslan, bu yıl katılımcı sayısında yüzde 229'luk büyüme olduğunu ifade etti.

Kongre, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, antalya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kozmetik Kongresi: Biyoteknoloji Teması - Son Dakika

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