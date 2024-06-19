Kozmetik Sektörü Güçlü Büyümesini Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kozmetik Sektörü Güçlü Büyümesini Sürdürüyor

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektörü her yıl yüzde 10 büyüyerek güçlü bir büyüme trendi sergiliyor. Saç bakım ürünleri sektörde en büyük paya sahipken, ihracatta da artış trendi devam ediyor. Türkiye'de doğal kozmetik ürünlerinin payı ise yüzde 5 civarında. Geçen yıl kozmetik sektörünün ihracatı 1 milyar doları aşarken, dünyaca ünlü defne ve zeytinyağı sabunları Türkiye'de büyük miktarlarda üretiliyor. Cilt bakım ürünlerine olan talep artarken, sahte ürün oranı ve merdiven altı üretim konusunda denetimler yapılmaktadır.

19.06.2024 11:13
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Kozmetik sektörü güçlü büyümesini sürdürüyor. Her yıl ortalama yüzde 10 büyüyen kozmetik ve kişisel bakım ürün pazarında en büyük paya saç bakım ürünleri sahip. Sektörün geçen yılki ihracatı 1 milyar doları aşarken, ihracatta artış trendi de devam ediyor.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Belgin Sile, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel kozmetik pazarının hızlı büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Dünya genelinde yaklaşık 750 milyar dolarlık bir hacminin bulunduğu tahmin edilen pazarın sürükleyici ayağı ise güzellik sektörü. 2023 verilerine göre, pazarın 450 milyar dolarını güzellik ve cilt bakımı oluşturuyor." dedi.

Türkiye'deki ekonomik gelişmeye bağlı olarak, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarının her yıl ortalama yüzde 10 büyüdüğünü söyleyen Sile, pazarda doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin payının yüzde 5 civarında olduğunun tahmin edildiğini ifade etti.

Sile, bu durumun dünya pazarıyla paralellik gösterdiğini kaydederek, "Türkiye'de pazarlanan ürünlerin sadece yüzde 10'unu Türkiye menşeli ürünler oluşturuyor. Saç bakım ürünleri, sektör ürünleri içinde en büyük paya sahip. Şampuanlar saç bakım ürünlerinin yaklaşık yüzde 59'unu oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Geçen yıl kozmetik sektörünün ihracatının 1 milyar doları aştığını kaydeden Sile, sektörün ihracatta artış trendinin sürdüğünü söyledi.

"Dünyaca ünlü defne ve zeytinyağı sabunlar Türkiye'de büyük miktarlarda üretiliyor"

Belgin Sile, geçen yıl kozmetik sektörü ihracatının 1 milyar doları aştığını ve ihracatta artış trendinin devam ettiğini belirterek," Tıraş ürünleri, tüy dökücüler, banyo ve duş ürünleri, el sabunları, dudak ve göz makyaj malzemeleri, deodorantlar ve ter önleyici ürünler, parfümler, kolonyalar ve bebek bakım ürünleri başlıca üretilen ürünler olarak dikkati çekiyor" yorumunu yaptı.

"Türkiye'de son yıllarda sektörde doğal sabunlar, şampuanlar, diğer saç bakım ürünleri ve saç boyaları, cilt bakım ürünleri, vücut bakım ürünleri ve diğer doğal kozmetikler üretilmeye başlandı." diyen Sile, " Özellikle doğal sabun ve şampuan üretimi ülke çapında birçok küçük ölçekli firma tarafından gerçekleştiriliyor. Dünyaca ünlü defne ve zeytinyağı sabunlar Türkiye'de büyük miktarlarda üretiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cilt bakım ürünlerine talep artıyor

KÜAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sile, tüketicilerin büyük bir kısmının cilt tipleri ve özel bakım gereksinimleri konusunda kendilerini eğitme girişiminde bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu bilinçli yaklaşım, bireysel cilt ihtiyaçlarına göre tasarlanmış cilt bakım ürünlerine yönelik talebin artmasına yol açarak pazarın genişlemesine katkıda bulunuyor. Özellikle genç tüketiciler cilt bakım ürünlerine giderek daha fazla ilgi gösteriyor ve sağlıklı cilt bakım rutinlerini erkenden oluşturmayı hedefliyorlar." diye konuştu.

Kozmetik ürünlerde sahte ürün oranının yüzde 29, merdiven altı üretim oranının yüzde 34 ve rastgele aktar karışım ürünlerin oranının ise yüzde 16 olarak açıklandığının altını çizen Sile, bunun için denetim, ürün takip sistemiyle kontrollerin yapıldığını kaydetti.

Sile, dernek olarak bilgilendirme toplantıları, sektörel eğitimlerle bilinçlendirme çalışmalarının da sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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