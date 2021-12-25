Kozmetik sektöründe akıllı raf dönemi

Geliştirdikleri teknolojik raf sistemiyle Marmara Park Watsons'ta yer almaya başladıklarını duyuran Erkul Dağıtım ve Paz. Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erkul, "Teknolojik raf sistemimizle tüketicilerimize konforlu ve eğlenceli bir alışveriş yapma imkanı sağladık. Tüketicilerimizin alt raflara eğilme ve üst raflara uzanma zorluklarını ortadan kaldırdık. Bu raf sistemi sayesinde perakende noktalarında bize verilen alanın 2 katını kullanabiliyoruz" dedi.

İnovatif ürünlere yön veren ileri teknolojiler, markaların kendi imzalarını taşıyan akıllı raf ve stant sistemleri geliştirmelerine olanak sağladı. Kozmetik ve kişisel bakım markası Golden Rose, geliştirdikleri inovatif sistemle tüketicilerin ürünlere erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

TEK TUŞLA HER RAFA ULAŞILABİLİYOR

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Murat Erkul, "Yeni raf sistemiyle ürünlerimizi kategorilere ayırarak sergiliyoruz. Carousel sistemine sahip raflar, ulaşılması zor olan yüksek ve alçak rafları tüketicinin kolayca erişebileceği noktaya getiriyor. Tüketiciler göz hizasında olmayan raflardaki ürünlere eğilmek ya da uzanmak zorunda kalmadan tek tuşa basarak her rafa kolayca ulaşabiliyor. Kısıtlı alanlara sahip olduğumuz perakende noktalarında tüm ürün gruplarımızı sergileyemiyorduk. Bu raf sistemi sayesinde perakende noktalarında bize verilen alanın 2 katını kullanabiliyoruz. Tüketiciler raflar hareket halindeyken incelemek istedikleri ürüne doğru elini uzattığında sistem kendini durduruyor." Teknolojik raf sisteminin alandan tasarruf ederek çok sayıda ürünün kompakt olarak sergilenmesine olanak sağladığını belirten Erkul Dağıtım ve Paz. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erkul, "Tüketiciler marka temsilcisine ihtiyaç duymadan aradıkları ürünü kolayca bulabiliyor" dedi.

SİSTEM ANLIK STOK SAYABİLECEK

Erkul açıklamasının devamında, "Sistem, kendi kamera sistemi ile ürünlerin stok durumunu anlık takip edebiliyor ve detaylı stok raporunu ilgili departmana bildiriyor. Eksilen ürünlerin yerini doldurarak markamıza raflarda boşluk bırakmayacak şekilde yüksek bir temsil gücü kazandırıyor. Sistemi daha ileri seviyelere ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakında sisteme kendini temizleme özelliği de getireceğiz" diye konuştu.

TEKNOLOJİK RAF SİSTEMİ PATENT AŞAMASINDA

Geliştirilen teknolojik raf sisteminin patent aşamasında olduğunu bildiren Murat Erkul, bu teknolojinin perakendenin tüm alanlarında kullanabileceğini belirtti.