Kredi Kartı ile Vergi Limiti 5 Milyon Liraya Yükseltilsin - Son Dakika
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Ekonomi

Kredi Kartı ile Vergi Limiti 5 Milyon Liraya Yükseltilsin

ATO Başkanı Gürsel Baran, kredi kartı ile vergi ödeme limitinin 1 milyon liradan 5 milyona çıkarılmasını istedi.

27.02.2025 14:16
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, halihazırda 1 milyon lira olan kredi kartı ile vergi ödeme limitinin 5 milyon liraya yükseltilmesini istedi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran ve Oda Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Bekir Bayrakdar'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede dünyadaki ve ülke gündemindeki gelişmelerin reel sektöre yansımaları hakkında değerlendirmede bulunan Baran, kredi kartı ile vergi ödeme üst limitinin, halihazırda 1 milyon lira seviyesinden güncellenerek 5 milyon liraya yükseltilmesi talebini Bayrakdar'a iletti.

Baran, ATO olarak kredi kartıyla vergi ödeme konusunu daha önce gündeme getirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulama başlatılmıştı. Limit şu anda 1 milyon lira düzeyinde. Dijitalleşmeyle birlikte nakit kullanımı azaldı ve ister istemez tüm işlemler kredi kartıyla yapılır hale geldi. Mevcut limit, vergi ödemeleri konusunda yetersiz kaldığı için limitin 5 milyon liraya yükseltilmesi talebinde bulunduk. Sayın Bayrakdar da konuya sıcak yaklaşarak, çalışma yapılması talimatını verdi. Limitlerin yükseltilmesi kredi kartı ile vergi tahsilatı seviyesinin yükseltilmesine ve ekonomik canlanmaya katkı sağlayacak."

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Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi Kartı ile Vergi Limiti 5 Milyon Liraya Yükseltilsin - Son Dakika

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