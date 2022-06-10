ATO heyeti, Gelir İdaresi Başkanı Bayrakdar'ı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kredi kartıyla vergi ödemede limitin 200 bin liraya yükseltilmesi dolayısıyla Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'a teşekkür ederek, limitin tamamen kaldırılması talebinde bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, Bayrakdar'ı ziyaret etti.

Ziyarette, dünyadaki ve ülke gündemindeki gelişmelerin reel sektöre yansımalarına ilişkin bilgi veren Baran, "Dünya ekonomisinde pandemi ve ardından başlayan savaşın etkileriyle bir dizi sorun yaşanırken Türkiye'de de bunların etkileri ve yansımaları yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Ankara Ticaret Odası olarak kredi kartıyla vergi ödeme konusunu gündeme getirdiklerini ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 50 bin liralık limitle uygulamanın başlatıldığını anımsatarak, "Limit önce 100 bin liraya, şimdi de 200 bin liraya yükseltildi. Bu düzenlemeler için teşekkür ediyor, limitin kaldırılması talebimizi tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kredi kartıyla ödeme yapmanın vergi mükellefleri için avantajlı olduğunu vurgulayan Baran, aynı sektörde girdi ve nihai ürünlerde farklı olan KDV oranlarının uygulamada sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.

"Bakanlığın iş yükü azalır"

Baran, KDV ile ilgili sorunların ortadan kalkması için tek oranlı KDV kullanımına geçilmesini önerdiklerini hatırlatarak, "Böylelikle kayıt dışı önleneceği gibi işletmelerin rekabet gücü artarken Hazine ve Maliye Bakanlığımızın iadelerden kaynaklı iş yükü azalacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Sektörel planlamanın önemine de değinen Baran, ülke kaynaklarının verimli kullanımı için iş yerleri açılmadan önce ihtiyaç analizi yapılması gerektiğini bildirdi.

Ziyaretinde Baran'a ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya, Süleyman Ekinci, Halil İlik, Nuh Acar, Ali Yıldız ve ATO 62 No'lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Kenan Bayram eşlik etti.

Baran ve beraberindeki heyetin ziyaretinde Bayraktar'a iletilen konulardan bazıları şöyle sıralandı:

"Yurt dışından ithal edilen ve gıda üretiminde kullanılan ham soya yağının KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması, yüzde 90'ı ithal olan ambalaj maddelerinin yüzde 18 olan KDV'sinin indirilmesi, konut üretiminde kullanılan inşaat malzemelerindeki KDV'nin tek oranlı olarak kullanılması, işletmelerin sermaye kaybının önüne geçmek için enflasyon muhasebesi sistemine geçilmesi, gayrimenkul alım satım ve kiralamalarında 'Taşınmaz Yetki Belgesi' olmayanların çalışmasının önüne geçilmesi için sektörün denetlenmesi, tapu harçlarının düşürülmesi, kamu müteahhitliği sektöründe birikmiş KDV'lerin kısa sürede iadesi, yapı denetim maliyetlerinin aşağı çekilmesi için konuyla ilgili vergi ve harçların sadeleştirilmesi."