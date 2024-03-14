Kredi ve kira kısıtlamaları yatırım amaçlı konut alımını durdurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Kredi ve kira kısıtlamaları yatırım amaçlı konut alımını durdurdu

İpotekli konut satışları Şubat ayında yüzde 49,1 düşerek 8 bin 827'ye geriledi. Konut kredilerine getirilen kısıtlamalar ve kira artış oranı sınırının devam etmesi yatırım amaçlı konut alımının düşmesine etki eden nedenler olarak görülüyor. Yabancılara konut satışı da yüzde 2 seviyelerine geriledi. Konut piyasasında durgunluk olduğu belirtilirken, arsa ve arazi satışlarının ise hareketli olduğu ifade edildi.

14.03.2024 19:03  Güncelleme: 19:16
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Kredi ve kira kısıtlamaları yatırım amaçlı konut alımını durdurdu

İpotekli konut satışları yüzde 49,1 düştü

"Konut fiyatları Ağustos ayından beri durağan"

İSTANBUL - İpotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,1 azaldı. Konut kredilerine getirilen kısıtlamalar ve kira artış oranı sınırının devam etmesi yatırım amaçlı konut alımının düşmesine etki eden nedenler olarak görülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Bu verilere göre; Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,1 azalış göstererek 8 bin 827 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,1 azalışla 14 bin 742 oldu. Krediye erişimin zorlaşması ve yüksek faiz oranları ipotekli konut satışlarına etki eden faktörler olarak yorumlandı.

Yabancılara konut satışı ve ipotekli konut satışı düştü

Yabancılara konut satışı da yüzde 2 seviyelerine geriledi. İpotekli satışlardaki düşüş ve yabancılara konut satışının azalması sonucu konut sektöründe durağanlık olduğu gözlendi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "İpotekli konut satışlarında çok uzun zamandır ciddi düşüşler var. Konut kredilerindeki faiz oranlarının yükselmesi ipotekli satışların düşmesine etki ediyor. Özel bankalarda aylık faiz oranlarının yüzde 3'lere çıktığını görüyoruz. Krediye erişimde zorlaştı" dedi.

"Konut fiyatları durağanlığını koruyor"

Konut piyasasında durgunluk olduğunu da ifade eden Özelmacıklı, "TÜİK verilerine baktığımızda konut satışlarında geçen aya göre bir artış olduğunu görüyoruz. Geçen yılın Ocak-Şubat dönemine göre ise yüzde 2'lik bir düşüş var. Enflasyon oranına göre konutlar değer kaybı yaşadı. Konut fiyatları 2023 Ağustos ayından beri durağan seviyedeydi. Bu durum da enflasyona göre kısmen bir kayıp olarak değerlendirilebilir. İkinci ev almak için kredi çekmek isteyenlere kısıtlama gelmişti. Kira artışına da getirilen sınırlamalar da yatırım amaçlı konut alımını düşürdü. Konut fiyatları durağanlığını koruyor" diye konuştu.

"Konut dışı gayrimenkul piyasası hareketli"

Arsa ve arazi satışlarının arttığını belirten Özelmacıklı, "Konut dışındaki gayrimenkul piyasaları hala hareketli. Vatandaş deprem riski ve şehir merkezlerindeki yaşamın zorlaşması nedeniyle arsa ve araziye ilgisini sürdürüyor. Arsa ve arazi satışları konuta göre yaklaşık iki kat daha fazla. Vatandaşlar alternatif yaşam alanlarına ilgisini sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kredi ve kira kısıtlamaları yatırım amaçlı konut alımını durdurdu - Son Dakika

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