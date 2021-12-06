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Kripto para borsası Bitget'in faaliyetleri durduruldu - Son Dakika

Kripto para borsası Bitget'in faaliyetleri durduruldu

06.12.2021 09:54

Singapur, dünyaca ünlü kripto para borsası Bitget'in faaliyetlerini durdurdu. Bitget, destek verdiği Army Coin'in ismi konusunda Güney Koreli müzik grubu BTS ile yaşandığı anlaşmazlık sebebiyle böyle bir ambargoya maruz kaldı.

Singapur, dijital para Army Coin'e destek veren kripto para borsası Bitget'in faaliyetlerini, Army Coin ismi konusunda Güney Koreli müzik grubu BTS ile yaşandığı anlaşmazlık nedeniyle durdurdu.

HUKUKİ HAKLAR KORUNACAK

Financial Times'ın haberine göre Juventus'un sponsorları arasında olan Bitget, Army Coin'in BTS üyelerine ömür boyu finansal destek sağlamanın yolu olduğu yönünde reklam yapıyordu. Ancak BTB grubu bu kripto paranın kendileri ile ilişkisi olmadığını ve bu kripto paraya karşı hukuki haklarını koruyacaklarını açıkladılar.

SİNGAPURLU YATIRIMCILAR ENGELLENDİ

Singapur'un Bitget'in faaliyetlerini askıya almasından sonra şirket, Singapur Para Otoritesi'nin logosunu internet sitesinden çıkardı ve Singapurlu yatırımcıların uygulamasına ve internet sitesine erişimlerini engelledi

Singapur, Kripto, Müzik, BTS, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kripto para borsası Bitget'in faaliyetleri durduruldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kripto para borsası Bitget'in faaliyetleri durduruldu - Son Dakika
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