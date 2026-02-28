Kripto Para Piyasasında Satış Baskısı Arttı - Son Dakika
Kripto Para Piyasasında Satış Baskısı Arttı

28.02.2026 14:01
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları kripto paraları vurdu; Bitcoin %2,6, Ethereum %3,3 düştü.

Kripto para piyasasında ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarla satış baskısı artarken düşüşler Bitcoin'de yüzde 2,5'i, Ethereum'da yüzde 3'ü, Ripple'da ise yüzde 5,5'i aştı.

Artan jeopolitik gerilimler yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına neden olurken kripto para piyasasında da satış baskısı arttı.

ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlatırken başkent Tahran'da, art arda patlama sesleri duyuldu. Sabah saatlerinde başlayan saldırılar, ülkenin çeşitli noktalarını hedef aldı.

İran yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Tahran, Elburz, İsfahan, Kirmanşah, Loristan, Huzistan, Kum, İlam ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde çok sayıda patlama meydana geldi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi ve ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a yönelik saldırılara ilişkin görüntülü açıklamada bulundu.

"İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." ifadesini kullanan Trump, saldırının amacına ilişkin şunları söyledi:"

"Amacımız çok sert, korkunç insanlardan oluşan acımasız bir grup olan ve doğrudan ABD'yi, yurt dışındaki üslerimizdeki birliklerimizi ve dünyadaki müttefiklerimizi tehdit eden faaliyetlerde bulunan İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır."

Bu gelişmelerle, Bitcoin yüzde 2,6 azalışla 63 bin 847 dolara, Ethereum yüzde 3,3 düşüşle 1.858 dolara, Ripple da yüzde 5,9 kayıpla 1,3 dolara geriledi.

Kripto para piyasasının toplam değerini ifade eden Total Market ise yüzde 2,7 düşüşle 2,2 trilyon dolara indi.

Halihazırda ABD'de teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin devam etmesi piyasalarda risk algısının artmasına neden olurken, kripto para piyasasındaki düşüşleri de hızlandıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

14:58
