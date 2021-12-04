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Kripto paralardaki düşüş yüzde 20'ye yaklaştı - Son Dakika

Kripto paralardaki düşüş yüzde 20'ye yaklaştı

04.12.2021 18:16
Kripto paralardaki düşüş yüzde 20'ye yaklaştı

Kripto para piyasaları hafta sonuna sert düşüşle girerken, Bitcoin'in fiyatı 42 bin dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasaları hafta sonuna sert düşüşle girerken, Bitcoin'in fiyatı 42 bin dolara kadar geriledi.

Küresel piyasalardaki makroeokonomik kaygılar ve kar satışlarının etkisiyle kripto para piyasasında sert düşüşler görülüyor.

Dünyanın en popüler kripto para birimlerinden Bitcoin'ın fiyatı 42 bin dolar seviyelerinin altını gördü.

Binance verilerine göre, kasım başında 69 bin doları gören Bitcoin, son 24 saat içinde yüzde 17'nin üzerinde değer kaybederek 47 bin dolar seviyelerinden işlem gördü.

Öne çıkan bir diğer kripto para birimlerinden Ethereum'un fiyatı da aynı dakikalarda yüzde 15'in üzerinde düşüş göstererek 3 bin 900 dolar seviyelerine indi.

Bazı kripto para birimlerinde ise son 24 saatte yaşanan kayıplar yüzde 20'yi aşarken, kripto para veri platformu Coingecko verilerine göre, 11 bin 392 kripto para biriminin bulunduğu piyasanın değeri yaklaşık yüzde 15 düşüşle 2,34 trilyon dolara düştü. Piyasa değeri Bitcoin'in 69 bin dolar seviyelerine ulaştığı geçen ay 3 trilyon doları aşmıştı.

Coinglass verilerine göre ise yaklaşık 1 milyar dolar değerinde kripto para likidite edildi.

Kripto para piyasasındaki sert düşüşlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında omicron varyantına dair endişeler ile enflasyona dair kaygıların olduğu bir ortamda para politikasına ilişkin belirsizliklerin artmasının ardından geldiği dikkati çekti.

Bazı yatırımcılar ise kripto para piyasalarındaki bu düşüşü "alım fırsatı" olarak kullanırken, Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edildiği El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele 48 bin 700 dolardan 150 Bitcoin daha aldığını duyurdu.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kripto paralardaki düşüş yüzde 20'ye yaklaştı - Son Dakika Ekonomi


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