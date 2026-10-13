Kroger, 3 yılda kurumsal kadrosunun yüzde 37'sini azaltmayı planlıyor - Son Dakika
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Kroger, 3 yılda kurumsal kadrosunun yüzde 37'sini azaltmayı planlıyor

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Kroger'in 3 yılda kurumsal kadrosunda yaklaşık 3 bin kişilik azaltıma gideceği bildirildi. Bu, yaklaşık 8 bin 200 kişilik kurumsal kadronun yüzde 37'sine denk geliyor; adımın fiyatları düşürmeye ve müşteriye hizmet veren çalışanlara yatırım yapmaya yardımcı olacağı belirtildi.

ABD merkezli süpermarket zinciri Kroger'in, gelecek 3 yıl içinde kurumsal kadrosunda yaklaşık 3 bin kişilik azaltıma gitmeyi planladığı bildirildi.

Kroger Üst Yöneticisi Greg Foran'ın çalışanlara gönderdiği şirket içi notta, şirketin daha yalın, odaklı ve rekabetçi bir hale gelmekte olduğu belirtildi.

Notta, bu dönüşümün şirket genelinde pozisyon sayısının azalmasını da beraberinde getireceği, bu doğrultuda birçok birimde kurumsal çalışan sayısının azaltılacağı aktarıldı.

Gelecek 3 yıl içinde kurumsal kadroda yaklaşık 3 bin kişilik azaltıma gidilmesinin planlandığına işaret edilen notta, bu sayının şirketin yaklaşık 8 bin 200 kişilik kurumsal çalışan kadrosunun yüzde 37'sine karşılık geldiği kaydedildi.

Söz konusu adımın, şirketin fiyatları düşürmeye, alışveriş deneyimini iyileştirmeye ve mağazalarda doğrudan müşterilere hizmet veren çalışanlara yatırım yapmaya daha fazla kaynak ayırmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Kroger, maliyetleri düşürmek amacıyla Ağustos 2025'te de kurumsal kadrosunda yaklaşık 1000 kişilik azaltıma gitmişti.

Kaynak: AA
EkonomiDünyaSon Dakika

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