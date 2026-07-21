Kruvaziyer Marmaris'e 4.220 Turist Getirdi - Son Dakika
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Kruvaziyer Marmaris'e 4.220 Turist Getirdi

21.07.2026 11:57
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Panama bayraklı 'MSC Divina' kruvaziyeri, Marmaris'e 4.220 turist taşıdı ve tarihi yerleri gezdirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyer 4 bin 220 turist getirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen, 333 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide 4 bin 220 yolcu ile bin 220 personelin bulunduğu bildirildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni ziyaret etti.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları gezen turistlerin bir bölümü restoran ve kafelerde vakit geçirirken, çok sayıda yolcu da Dalyan, Kaunos ve günübirlik tekne turlarına katıldı.

Kruvaziyerin bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kruvaziyer Marmaris'e 4.220 Turist Getirdi - Son Dakika

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