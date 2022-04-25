KSO Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

KSO Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranını değerlendirdi Açıklaması

25.04.2022 13:00
KSO Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kapasite kullanımlarındaki artışın, ihracat ve üretime yansımalarını beklediklerini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kapasite kullanımlarındaki artışın, ihracat ve üretime yansımalarını beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve KSO verilerine göre, nisan ayı kapasite kullanım oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranının nisanda bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 seviyesine yükseldiğini aktaran Zeytinoğlu, oda olarak her ay düzenli açıkladıkları Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranının ise nisanda yüzde 71,4 ile hem geçen aya hem geçen yılın aynı ayına göre 0,4 puan arttığını kaydetti.

Zeytinoğlu, kentte bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptıkları araştırmada firmaların yüzde 58'inin kapasite kullanım oranlarının arttığına dikkati çekerek, "Sektörlere baktığımızda kimya, makine, metal, elektronik, plastik ve kauçuk, nisanda kapasite kullanım oranlarını artıran sektörler olarak karşımıza çıkıyor. Kapasite kullanımlarındaki artışın, ihracat ve üretime yansımalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Nisan ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 20'si mayıs ayında iç siparişlerinin arttığını belirtirken, yüzde 22'si siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 58'inde ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Ankete katılan firmaların yüzde 17'si dış siparişlerinin mayıs ayında arttığını belirtirken, yüzde 19'u azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 64'ünde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır."

YORUMLAR
500
Kocaeli'de 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Mahkeme, akıl sağlığı için rapor istedi Kocaeli'de 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Mahkeme, akıl sağlığı için rapor istedi 'KOBİ'lerin ekonomik büyümesini dijitalleşme ve e-ihracat sağlayacak' 'KOBİ'lerin ekonomik büyümesini dijitalleşme ve e-ihracat sağlayacak'

Kocaeli Sanayi Odası, Ayhan Zeytinoğlu, İhracat, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KSO Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!
12:48 Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu, başbakan belli oldu: Faiz Sucuoğlu
12:33 Eti Bakır'ın Mardin'deki tesisi dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan'ın nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 13:07:55. #1.11#
SON DAKİKA: KSO Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement