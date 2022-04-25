KSO Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kapasite kullanımlarındaki artışın, ihracat ve üretime yansımalarını beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve KSO verilerine göre, nisan ayı kapasite kullanım oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranının nisanda bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 77,8 seviyesine yükseldiğini aktaran Zeytinoğlu, oda olarak her ay düzenli açıkladıkları Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranının ise nisanda yüzde 71,4 ile hem geçen aya hem geçen yılın aynı ayına göre 0,4 puan arttığını kaydetti.

Zeytinoğlu, kentte bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptıkları araştırmada firmaların yüzde 58'inin kapasite kullanım oranlarının arttığına dikkati çekerek, "Sektörlere baktığımızda kimya, makine, metal, elektronik, plastik ve kauçuk, nisanda kapasite kullanım oranlarını artıran sektörler olarak karşımıza çıkıyor. Kapasite kullanımlarındaki artışın, ihracat ve üretime yansımalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Nisan ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 20'si mayıs ayında iç siparişlerinin arttığını belirtirken, yüzde 22'si siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 58'inde ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Ankete katılan firmaların yüzde 17'si dış siparişlerinin mayıs ayında arttığını belirtirken, yüzde 19'u azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 64'ünde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır."