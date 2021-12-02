KSO Başkanı Zeytinoğlu, kasım ayı geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kasım ayı ihracatında aylık bazda tarihin en yüksek seviyesine ulaşılmasını çok olumlu değerlendirdiklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca açıklanan kasım ayı geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Kasımda ihracatın, 21 milyar 468 milyon dolarla aylık bazda tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını aktaran Zeytinoğlu, "İhracatta, yılın son iki ayında rekor seviyeler görebileceğimizi bekliyorduk. Nitekim kasım ayında ihracatımız, 21 milyar 468 milyon dolarla aylık bazda tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, kasımda ihracat artış oranının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, ekime göre yüzde 3,2 gerçekleştiğine işaret ederek, kasım ayı itibarıyla yıllık ihracatın 220 milyar 978 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

"Üretime yönelik artışları memnuniyetle karşılıyoruz"

Kasımda en fazla ihracat yapılan 5 ülkeden Almanya'ya ihracatın yüzde 15,6, İngiltere'ye yüzde 35,7, ABD'ye yüzde 51,1, Irak'a yüzde 27,5 ve İtalya'ya yüzde 40,5 artış olduğunu aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle firmalarımızın üretimlerinde kısıtlamalar yapmalarına, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'a ihracat performansımızın da geçmiş dönemlerin gerisinde gerçekleşmesine rağmen ihracatta ulaşılan bu seviyeyi çok olumlu değerlendiriyoruz. Kasımda ithalat yüzde 26,7 artışla 26 milyar 794 milyon dolar gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda, yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 3,4, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 39 artış olurken, tüketim malları ithalatında yüzde 13,7'lik gerileme olduğunu görüyoruz. Tüketim malları kalemindeki gerilemeyi olumlu değerlendiriyoruz. Üretime yönelik artışları memnuniyetle karşılıyoruz."