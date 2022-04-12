KSO Başkanı Zeytinoğlu, sanayi üretim verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şubat ayı sanayi üretim endeksindeki artışın olumlu olduğunu belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayında sanayi üretim endeksinin aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda yüzde 13,3 arttığını ifade etti.

Ayhan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Mart ayında da üretim artışının devam edeceğini bekliyoruz. Mart ayında gerçekleştirdiğimiz tarihi rekor ihracat ve kapasite kullanımlarındaki artış buna işaret. Diğer taraftan üretimde girdi olarak kullanılan ara malı ithalatında da martta yüzde 43,3 artış oldu. Bunların sanayi üretimine yansımalarının görüleceğini düşünüyoruz."

Zeytinoğlu, üretim artışlarının ekonomik büyümede sanayinin katkısının artması açısından değerli olduğunu belirtti.