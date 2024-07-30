KTO Başkanı Gülsoy, İSO'nun İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 araştırması sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

KTO Başkanı Gülsoy, İSO'nun İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 araştırması sonuçlarını değerlendirdi

KTO Başkanı Gülsoy, İSO\'nun İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 araştırması sonuçlarını değerlendirdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin En büyük İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 araştırması sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Gülsoy, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen 15 firmalarının listede yer almasının son derece memnuniyet verici olduğunu belirtti. Ayrıca, sanayimizin zorlu bir yıl geçirdiğini ve jeopolitik gerilimlerin, depremlerin ve enflasyonun sektörü etkilediğini vurguladı. Ancak, Kayseri'den 15 firmasının listede yer almasının önemine değinerek, şehrin daha fazla potansiyele sahip olduğunu ve önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı artırmak için çaba göstereceklerini ifade etti.

30.07.2024 12:44
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin En büyük İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 araştırması sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Gülsoy; "Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen 15 firmamızın liste yer almış olması son derece memnuniyet vericidir. Üretim, ihracat, yatırım ve istihdama devam ederek başarı öyküleri yazan firmalarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

İSO ikinci 500 listesinde yer alan tüm firmaları tebrik eden Gülsoy; "2023 yılı sanayimiz adına zorlu bir yıl oldu. Dünyadaki jeopolitik gerilimlerin yüksek seviyede olması sanayi sektörümüzü de etkiledi. Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremleri de sanayimize büyük bir darbe vurdu. Enflasyon, iş yapma şartlarını zorlaştırdı. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen Kayseri'den 15 firmamızın listede yer almasının anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür. 2022 yılında da 15 firmamız listede yer almıştı. Bu firmalarımız çalıştılar, ürettiler, insanlarımıza iş ve AŞ sağladı. Teknolojiye dayalı, nitelikli, katma değer üreten bir performans sergiledi. Şehrimiz daha fazla firmasıyla listede yer alacak potansiyele sahiptir. Önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı daha da artırmak ülke ekonomisine katkı sağlamak; Türkiye'de daha fazla Kayseri, dünyada daha fazla Türkiye için hep birlikte çabalayacağız. İş insanlarımızın çalışma azmi ile ülke ekonomimizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile sıralamada yer alan tüm firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İstanbul Sanayi Odası, Ömer Gülsoy, Türkiye, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KTO Başkanı Gülsoy, İSO'nun İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 araştırması sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KTO Başkanı Gülsoy, İSO'nun İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 araştırması sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika
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