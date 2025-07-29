Para Politikası Toplantısı Kayseri\'de Gerçekleşti

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, 'Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı' kapsamında Kayseri protokolü, iş ve finans dünyası ile bir araya geldi. Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada para politikaları, finansmana erişim ve enflasyonla mücadele süreçleri detaylı biçimde ele alındı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Milletvekilleri Dursun Ataş, Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Aşkın Genç, Üniversite Rektörleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, İlçe Belediye Başkanları, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ile iş dünyası temsilcileri, sanayiciler, ihracatçılar ve finans sektörü paydaşları yoğun ilgi gösterdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Merkez Bankası'nın son dönemdeki politikalarını iş dünyası adına memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek şu sözlere yer verdi:

"Sayın Başkanımızın görevde bulunduğu süre boyunca kararlılıkla uyguladığı para politikası, iletişimdeki şeffaflık ve uluslararası düzeydeki güçlü duruş, iş dünyamızda yeni bir güven ortamı oluşturmuştur. Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele yolunda atılan adımlar sayesinde Haziran 2024 itibarıyla enflasyonda aşağı yönlü bir eğilim gözlemlenmeye başlanmıştır."

Gülsoy : "Enflasyonla mücadelede ortak akıl ve kararlılık şart"

Başkan Gülsoy, konuşmasında yüksek enflasyonun tüm sektörleri derinden etkilediğini vurgulayarak, "Bugün iş dünyasının, kamunun ve toplumun ortak problemi: Yüksek enflasyon. Bu durum yalnızca tüketicinin değil, üreticinin de belini bükmektedir. Enflasyon; yatırım planlarını öteliyor, öngörülebilirliği azaltıyor, işletmelerin faaliyetlerini sekteye uğratıyor" dedi.

Başkan Gülsoy, finansal istikrarın ve fiyat istikrarının üretimin sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirterek, bu süreçte Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaların dikkatle izlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Merkez Bankamız tarafından alınan kararların, üretim hayatımızı doğrudan etkilediği ve finansal istikrar açısından kritik bir rol oynadığı hepimizin malumu. Uzun süredir dile getirdiğimiz gibi, fiyat istikrarı sağlanmadan ekonomik öngörülebilirlik mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"Yüksek faiz, KOBİ'lerin belini büküyor"

Başkan Gülsoy, konuşmasında özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimde yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ'lerimizin krediye erişimini zorlaştırmakta; sermaye yapısını daraltmakta ve yatırımları ertelemeye zorlamaktadır. Üretimin, istihdamın ve ihracatın omurgasını oluşturan KOBİ'lerin bu süreçte desteklenmesi hayati bir zorunluluktur."

Başkan Gülsoy, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine paralel olarak bankacılık uygulamalarında da reel sektörü destekleyici adımların hızla devreye alınması gerektiğini vurgulayarak, "Finansmana erişim kolaylaştırılmalı, yatırım ve üretim süreçleri yeniden hız kazanmalıdır" dedi.

Başkan Gülsoy, yüksek faizlerin özellikle KOBİ'lerin finansmana erişimini zorlaştırdığını belirterek Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği 300 baz puanlık faiz indiriminin reel sektör açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Ancak bu adımın, ticari kredi faizlerine ve bankacılık uygulamalarına da hızlıca yansımasını beklediklerini söyledi.

Başkan Gülsoy'dan 7 Maddelik Talep Listesi

Başkan Gülsoy konuşmasında iş dünyasının sahadan gelen beklentilerini Merkez Bankası Başkanı Dr. Karahan'a şu maddelerle iletti:

"Kredi büyüme sınırlarının gözden geçirilmesi. Reeskont kredi limitlerinin artırılması. Ticari kartlardaki taksit sayılarının artırılması. Yatırımlarda çapraz kefalet uygulamasının hafifletilmesi. İhracatçılar için kur desteklerinin artırılması. Nefes Kredisi limitinin yükseltilmesi ve kısıtlamasız, yüksek tutarlı KGF kredilerinin sağlanması."

Gülsoy : "Merkez Bankası'nın kararlılığı güven veriyor"

Başkan Gülsoy, Merkez Bankası'nın politikalarının istikrarı önceleyen, üretimi koruyan ve piyasalarla yapıcı bir iletişim içinde şekillendiğini memnuniyetle izlediklerini belirtti. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, faizlerin makul seviyelere inmesi ve finansal istikrarın sağlanması noktasında Merkez Bankası'nın kararlı duruşunun iş dünyasında güven oluşturduğunu ifade etti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise 'Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm' sunumunu gerçekleştirerek katılımcılardan gelen soruları da cevapladı.

Toplantının sonunda Başkan Gülsoy, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a hediye taktim etti. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından toplantı sona erdi. - KAYSERİ