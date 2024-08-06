Ekonomi

Kuaför ve güzellik uzmanları 'pazar tatili' uygulamasının iptal edilmesini istiyor

ANKARA - Kuaför ve güzellik uzmanları, işletmelerinin ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulamasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, pazar günleri kapanma zorunluluğunun birçok kuaförün ciddi ekonomik kayıplar yaşamasına ve işletmelerin ayakta durmasını tehdit eden durumlarla karşı karşıya kalmasına neden olacağı dile getirildi.

1 Temmuz'da başlanacak berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulamasına karşı çıkan kuaför ve güzellik uzmanları Ankara Ulus Heykel Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Kuaför ve güzellik uzmanları adına söz alan, AKGU-DER Yönetim Kurulu Başkanı Hesna Korgan, pazar günleri kapanma zorunluluğunun birçok kuaförün ciddi ekonomik kayıplar yaşamasına ve işletmelerin ayakta durmasını tehdit eden durumlarla karşı karşıya kalmasına neden olacağı dile getirdi.

"Sistemin devam etmesi kaçak çalışmaların artması ve devletimize ciddi vergi kaybı oluşmasına sebep olacaktır"

Uygulamanın sadece işletme sahiplerini değil aynı zamanda personeli de olumsuz etkilediğini dile getiren Korgan, "Gelir kaybı çalışanların maaşlarının kira ve fatura giderlerinin sigorta primlerinin düzenli ödenememesi durumu ortaya çıkaracak ve maddi zorluğu büyütecektir. Oysaki mesleğimizin stajyer çıraklık sigortasının sayılması 9 bin iş günü olan emeklilik prim gün sayımızın 7 bin 200'e düşürülmesi KDV oranımızın yüzde 20'den yüzde 8'e düşürmesi, tüm meslektaşlarımızın hak etmiş olduğu yıpranma payının uygulanmıyor oluşu gibi çok daha ciddi sorunları vardır. Bizler bu kadar önemli problemlerimiz varken salı mı yoksa pazar mı kapansın konusuyla meşgul olmaktayız. Bu konu sadece Ankara kuaförlerinin değil tüm Türkiye kuaför ve güzellik uzmanlarının ortak sorunudur. Bu sistemin devam etmesi halinde kaçak çalışmaların artması ve devletimize ciddi vergi kaybı oluşmasına sebep olacaktır. Kuaförlerimizin pazar günü açık kalmasının hem esnafımızın hem de müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. İşletmelerin kendi tercihine göre çalışma saatlerini ve günlerini belirleyebilmeleri hizmet kalitesini artıracak, ekonomik canlılığı da artıracaktır. Esnafımızın ve müşterilerimizin nazarında işyerlerimizi devlet kapatıyor gibi yanlış bir algı oluşmaktadır. Buna sebep olan bizleri temsil eden bağlı bulunduğumuz meslek kuruluşlarının başkanlarımızın federasyon başkanımızın Ticaret Bakanımıza yanlış bir talepte bulunmuş olmasıdır. Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın bu yanlışı düzelteceğine olan inancımız tamdır. Bütün meslektaşlarımız adına bu yanlış kararın iptalini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.