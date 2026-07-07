Kübra Denizci Keskin, Ralli5'te Birinci Oldu - Son Dakika
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Kübra Denizci Keskin, Ralli5'te Birinci Oldu

07.07.2026 15:00
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Kübra Denizci Keskin, Rally di Roma Capitale'de Ralli5 sınıfında birinci oldu. Avrupa'daki mücadelesine devam ediyor.

Team Binance TR pilotu Kübra Denizci Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası organizasyonlarından Rally di Roma Capitale'de Rally5 sınıfında birincilik elde etti.

Binance TR'den açıklamaya göre, dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu ünvanına sahip Kübra Denizci Keskin, co-pilotu Kerem Deveci ile İtalya'da düzenlenen zorlu asfalt rallisinde mücadele etti.

Ford Fiesta Rally5 otomobiliyle yarışan Denizci Keskin ve Deveci ikilisi, organizasyonu Rally5 sınıfında birincilikle tamamlarken, İtalya Kadın Pilotlar Kupası'nda ise üçüncü sırada yer aldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen ve Avrupa'nın dört bir yanından yaklaşık 130 ekibin katıldığı Rally di Roma Capitale, toplam 1084 kilometrelik parkurda düzenlendi. Ekipler, organizasyon kapsamında geçilen 11 özel etapta toplam 197 kilometre boyunca zamana karşı yarıştı.

Keskin, elden gaz-fren sistemiyle özel donatılmış aracıyla etapları başarıyla tamamlayarak sınıfında zirveye ulaştı.

Avrupa Ralli Şampiyonası'ndaki mücadelesine devam eden Keskin'in bir sonraki durağı, Çekya'da düzenlenecek Barum Czech Rally Zlin olacak. Geçen yıl aynı organizasyonda kendi klasmanında zafere ulaşan pilot, bu yıl da Avrupa sahnesindeki performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Yaşam, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kübra Denizci Keskin, Ralli5'te Birinci Oldu - Son Dakika

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