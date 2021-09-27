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Küçük esnaf, CarrefourSA'nın bayilik sistemiyle işini büyütüyor - Son Dakika

Küçük esnaf, CarrefourSA'nın bayilik sistemiyle işini büyütüyor

27.09.2021 11:47
Küçük esnaf, CarrefourSA'nın bayilik sistemiyle işini büyütüyor, System.String[]

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, küçük esnafı desteklemek amacıyla başlattığı bayilik sistemi çerçevesinde yeni marketler açmaya devam ediyor.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, küçük esnafı desteklemek amacıyla başlattığı bayilik sistemi çerçevesinde yeni marketler açmaya devam ediyor.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Yatırım, İnşaat ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, bayilik sisteminin kadın girişimcilerden büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Bayilik sistemiyle küçük esnafımızı sürdürülebilir bir gelişime sahip olan CarrefourSA'nın marketler zincirine dahil ediyoruz. Böylelikle büyüyoruz ancak bizleri en çok sevindiren gelişme, kadın girişimcilerin başvuru yapıyor olması. Kadınların yönetimde olduğu market sayısının artmasını istiyoruz, kadın istihdamını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Batum, bayilik şartlarını karşılayabilen tüm kadınları CarrefourSA ile çalışmaya davet ettiklerini vurgulayarak, "Öncelikle motivasyonu yüksek olan, yerel bir market sahibi veya farklı bir bayiliği olup kazan-kazan ilişkisine dayalı bir işletme açmak isteyen, müşteri hizmetlerinde yetenekli olup yönetim becerisi bulunan, ticaret yapmak için herhangi bir sicil engeli olmayan her adayı değerlendirmeye alıyoruz. Başvurdukları şehirlerin il veya ilçe merkezlerinde güçlü bir lokasyona sahip, gerekli teminatı karşılayabilen ve en az 1 yıllık şirket sahipleriyle görüşüyoruz. Geçen sene başlayan bayilik sistemi kapsamında 43 adet market faaliyet gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

CarrefourSA Heybeliada Mini Mağaza Müdürü Nükhet Nursen Kaplan ise şunları kaydetti:

"CarrefourSA'nın kadın girişimcilere olan desteğini duyduktan sonra bayilik verdiğini öğrendim. Bu kararımda markanın güvenilir olması da çok etkili oldu. CarrefourSA gibi çok profesyonel bir marka ile çalışarak bu işi nasıl yapılabileceğini öğrenmeye başladım. CarrefourSA, bana önemli olanın markayı doğru temsil etmek ve marka standartlarını doğru bir şeklide uygulamak olduğunu aktardı. Yatırım tarafında da teknik, lojistik ve pazarlama anlamında büyük desteklerini gördüm. Çok doğru bir marka ile çalışmanın mutluluğunu yaşıyorum."

Sabancı Holding, CarrefourSA, Yatırım, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küçük esnaf, CarrefourSA'nın bayilik sistemiyle işini büyütüyor - Son Dakika Ekonomi


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