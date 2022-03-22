Küçük esnafta 'Sezon sonu indirimi' başladı - Son Dakika
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Küçük esnafta 'Sezon sonu indirimi' başladı

22.03.2022 11:59
Küçük esnafta 'Sezon sonu indirimi' başladı

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte elinde kışlık ürün kalmasını istemeyen küçük giyim esnafı sezon sonu indirimleri başladı.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte elinde kışlık ürün kalmasını istemeyen küçük giyim esnafı sezon sonu indirimleri başladı.

Mart ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde esnafta yaz sezonu hazırlıkları başladı. Yaklaşan yaz aylarına girerken ellerindeki kışlık ürünleri bitirmek isteyen giyim esnafı, sezon sonu indirimleri yaptı. Kışlık mont ve kazaklarda yüzde 40'a varan indirimler yapan esnaf, yaz sezonu ürünlerini getirmek için hazırlık yapıyor. Vatandaşın da işine yarayacak olan indirimler, gün geçtikçe esnaflar arasında yaygınlaşıyor.

"Yaklaşık yüzde 30-40 kadar indirim yaptık"

Eskişehir'de uzun yıllardır giyim sektöründe hizmet veren 32 yaşında Fırat Kerenciler, kışlık ürünleri bitirmek için sezon sonu indirimi yaptıklarını söyledi. Birçok üründe yüzde 30-40 civarında indirim yaptıklarını belirten Kerenciler, şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl olduğu gibi Mart ayının ortalarından itibaren kış sezonunu bitirmeye başlıyoruz. Kışlık ürünlerin elimizde kalmaması için kampanya yapıyoruz. Birçok üründe indirim yapıp elimizdeki ürünleri bitirmeye çalışıyoruz. Vatandaşa da faydası oluyor. Kar oranımızı düşürüyoruz. Ürünlerde yaklaşık yüzde 30-40 kadar indirim yaptık. Sezon sonunda para kazanmak amacıyla değil eldeki ürünü bitirmeye yönelik hareket ediyoruz. İndirim miktarı en yüksek mont grubunda oluyor. Kış başında 450 liraya sattığımız montları 300 liraya, 350 liraya sattığımız ürünleri 200 liraya, 250 liraya sattığımız ürünleri 150 liraya düşürdük. Kazak grubunda 150 liraya satılan ürünler 100 liraya düştü. Önümüzdeki kış yeni sezon ürünlerini satabilmek için bu yıl elimizde olanı uygun fiyata satmayı deniyoruz. Vatandaşın da işine geliyor bu durum." - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Esnaf, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Küçük esnafta 'Sezon sonu indirimi' başladı - Son Dakika


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