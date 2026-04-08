Küçükler Barajı\'nda Su Seviyesi Arttı

Uşak'ın en önemli su kaynağı olan ve geçen yaz kullanılabilecek suyu kalmayan Küçükler Barajı'nın doluluk oranı, aralık ayından bu yana etkili olan yağışlar ve derelerden su aktarımıyla yüzde 50'yi geçti.

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan tek ve tarımsal sulama amaçlı en büyük kaynağı olan 12 milyon metreküp kapasiteli Küçükler Barajı, son yıllarda etkili olan kuraklıktan olumsuz etkilendi. Kurumaya yüz tutan baraj, geçen ağustos su kalmadığı için hizmet dışı kaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Küçükler'e gelen su kaynaklarının arttırılması için çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda Darı ve Sergen derelerinden gelen suyun kayıpsız baraja ulaşması için 6,2 kilometre uzunluğunda boru hattı döşendi. Yağışların yüksek olduğu zaman diliminde Baltalı Göleti'nden taşan su 12,3 kilometrelik boru hattıyla doğrudan Küçükler Arıtma Tesisi'ne ulaştırıldı.

Bu çalışmalar ve aralık ayından bu yana etkili yağmur, baraja can verdi. Aralık ayında sıfıra düşen doluluk 1 Nisan itibarıyla yüzde 54'e yükseldi.

"Bu sene bir su sıkıntısı düşünmüyoruz"

DSİ 23. Şube Müdürü Orhan Çelik, AA muhabirine kentin yıllık su ihtiyacının 19 milyon metreküp olduğunu söyledi.

Bu ihtiyacın Çokrağan kaynağı, yeraltı suları ve Küçükler Barajı'ndan karşılandığını belirten Çelik, barajın yaz aylarında sulamada kullanılması nedeniyle de önemli bir kaynak olduğunu kaydetti.

Çelik, barajda toplanan suyu artırmak için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Geçen sene bu zamanlar yüzde 10-15 seviyelerindeyken, şu an yüzde 54 seviyesindeyiz. Sulama sezonunun başına kadar yani mayısa kadar yüzde 60'ın üstünü, yüzde 70 civarını bekliyoruz. Bu anlamda bu sene işletmede bir sıkıntı olmazsa su arzında bir problem düşünmüyoruz. Bunu bir anlamda yağışlara da borçluyuz. Bu sene geçen seneye göre gayet iyi gitti yağışlarımız. Bununla birlikte ilave destek tedbirlerimiz de oldu."

Çelik, yaptıkları projelerin baraja ciddi destek sağladığına işaret ederek, "Yıl boyunca 2 milyon metreküp ilave desteğimizi buraya sağlamış olacağız. Biz bu sene yüzde 60-70 seviyelerini bekliyoruz bu desteklerimizle ama bu destek yıl boyu bu kaynaklardan devam edecek. Bu anlamda da bu sene bir su sıkıntısı düşünmüyoruz. Küçükler Barajı'mız paylaşımlı bir kaynak. Yüzde 50'si içme suyu, yüzde 50'si sulamaya tahsisli. Bu anlamda burada işletme hususu, hakların korunması çok önemli." diye konuştu.

31 gölet tam dolu

Yağışlarla kent genelindeki göletlerin de dolduğunu aktaran Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aktif olarak kullanılan 43 göletimiz var. Bu sene 31'i yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Diğerleri de yüzde 100 olmasa da yüzde 60-70 seviyelerine geldiği için bunlarda da tarımsal sulamada bu sene bir sıkıntı beklemiyoruz. Çiftçilerimiz de bu yönden rahat olabilirler."