KUDAKA Toplantısı\'nda Bölgesel Kalkınma Projeleri Ele Alındı

05.05.2026 18:43
KUDAKA'nın toplantısında bölgesel kalkınma projeleri ve mali destek programları tartışıldı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 164. Yönetim Kurulu Toplantısı, dönem başkanı Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu başkanlığında Erzurum'da gerçekleştirildi.

Bölgesel kalkınma projelerinin ve mali destek programlarının detaylıca ele alındığı toplantıya, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın katılarak iş dünyasının beklentilerini ve bölgesel gelişim önerilerini paylaştı.

Bölgesel Projeler ve Mali Destek Programları Masaya Yatırıldı KUDAKA hizmet binasında düzenlenen toplantı, Ajans Genel Sekreteri Oktay Güven'in mevcut çalışmalar ve planlanan faaliyetlere ilişkin yönetim kurulu üyelerine yaptığı teknik sunumla başladı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında; 2026 yılı "Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı" Başvuru Rehberi ve 2026 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında sunulan projelerin incelenmesi yer aldı.

81 il 81 ürün programı ele alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında yapılan çalışmalar da toplantıda detaylıca ele alındı. Bu çerçevede; Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerine özgü yerel potansiyeli yansıtan, katma değer oluşturma kapasitesi yüksek ürün önerileri belirlenerek karara bağlandı.

Başkan Özakalın: "Üretim ve istihdam odaklı projeleri destekliyoruz"

Toplantıda gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, bölgesel kalkınmanın yerel dinamiklerin harekete geçirilmesiyle mümkün olduğunu vurguladı. Özakalın, "Şehrimizin ve bölgemizin ekonomik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak adına yürütülen her çalışmayı titizlikle takip ediyoruz. Özellikle coğrafi işaretli ürünlerimizin ticari bir değere dönüşmesi ve sanayicimize yönelik fizibilite destekleri, sürdürülebilir büyüme hedefimizde kritik bir rol oynamaktadır. ETSO olarak, bölge ticaretinin canlanması ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması noktasında KUDAKA ile eşgüdüm içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

