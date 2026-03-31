Kula ve Selendili iş insanlarına ödül

31.03.2026 22:30  Güncelleme: 22:32
Manisa'nın Kula ilçesinde, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kent Ekonomi Ödülleri Töreni'nde, bölgedeki iş insanları başarılarından dolayı ödüllendirildi. Törende, özel sektörün finansmana erişim zorlukları ve kalifiye eleman ihtiyacı gibi konular ele alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından düzenlenen "Kent Ekonomi Ödülleri Töreni" ile Kula ve Selendi'de faaliyet gösteren iş insanları başarılarından dolayı ödüllendirildi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde yer alan Kula ve Selendi'deki üyelerine yönelik organize edilen tören, Kula'daki Egemen Dinlenme Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İki komşu ilçenin iş dünyasını bir araya getiren programa Kula ve Selendi'den çok sayıda iş insanı katılım sağladı. Törenin açılış konuşmasını yapan STSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, geleneksel hale getirdikleri Kent Ekonomi Ödülleri ile hem teşekkür etmeyi hem de iş dünyasını teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti. Yüksel, 2024 ve 2025 yıllarında en fazla kurumlar ve gelir vergisi ödeyen, en çok istihdam sağlayan ve en fazla ihracat yapan üyeleri ödüllendirdiklerini ifade etti. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yüksel, özel sektörün özellikle finansmana erişim konusunda zorluklar yaşadığını vurgulayarak, kalifiye eleman ihtiyacının da her geçen gün arttığına dikkat çekti. Yüksel, "İş dünyamız üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam ediyor. Ancak finansmana erişim ve nitelikli iş gücü konusunda yaşanan sıkıntılar, sektörlerimizin önündeki en önemli engeller arasında yer alıyor" dedi.

Programda konuşan Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ise verginin ülke ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Vergisini düzenli ödeyen, üretim yapan, ihracat gerçekleştiren ve istihdam oluşturan iş insanlarının ekonominin temel taşı olduğunu ifade eden Altuntaş, katkı sunan tüm girişimcilere teşekkür etti.

Ödül törenine Kula Kaymakamı Talha Altuntaş'ın yanı sıra Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Selendi İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Emre Kurt, Kula İlçe Emniyet Müdürü Secattin Aktay, Selendi Emniyet Amiri Emre Gevanci, Salihli TSO Meclis Üyeleri, Kula ve Selendi'deki meslek odalarının başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

