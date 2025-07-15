Kulak Zarı Yırtıkları Ciddi Tehlikeler Taşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kulak Zarı Yırtıkları Ciddi Tehlikeler Taşıyor

15.07.2025 12:31
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Dr. Yasin Kulaksız, kulak zarı yırtıklarının tedavi edilmezse kalıcı işitme kaybına yol açabileceğini belirtti.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Yasin Kulaksız, kulak zarı yırtıklarının tekrarlayan enfeksiyonlara ve iç kulak hasarına yol açabileceğini, tedavi edilmediğinde kalıcı işitme kaybına neden olabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kulaksız, kulak zarının hem ses iletiminde hem de orta kulağı dış ortamdan korumada kritik bir bariyer olduğunu, bu yapının zarar görmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Kulaksız, kulak zarının dışarıdan gelen sesleri titreşime çevirerek işitme kemiklerine ilettiğini, aynı zamanda steril olan orta kulak boşluğunu dış ortamın mikroorganizmalarından izole ettiğini aktardı.

Kulakta ani patlama hissi, işitme kaybı veya çınlama gibi belirtilerle ortaya çıkan kulak zarı yırtılmalarının iki ana grupta değerlendirildiğine değinen Kulaksız, birinci grubu basınç değişimi, yüksek ses ya da yabancı cisimle müdahale sonucu oluşan ani yırtıkların, ikinci grubu ise kronik orta kulak enfeksiyonlarına bağlı gelişen yırtıkların oluşturduğunu kaydetti.

Kulaksız, ani yırtıkların büyük kısmının kendi kendine iyileşebildiğine dikkati çekerek, "Kulağı sudan koruyup enfeksiyon riskini azaltırsak, yırtıkların yüzde 80'i bir ay içinde kapanır. Ortalama iyileşme süresi 1-6 ay arasıdır. Ancak bu sürede iyileşme olmazsa cerrahi müdahale gündeme gelir." ifadelerini kullandı.

Cerrahi müdahale ile hasarın önüne geçilebiliyor

Akut yırtıklarda ağrı, uğultu, işitme kaybı, kanama ve baş dönmesi görülebildiğine işaret eden Kulaksız, kronik vakalarda daha çok akıntı, çınlama ve kademeli işitme kaybının ön planda olduğu bilgisini paylaştı.

Kulaksız, tedavi edilmeyen kulak zarı yırtıklarının tekrarlayan enfeksiyonlara ve iç kulak hasarına yol açabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İşitme kaybı başlangıçta iletim tipi olduğu için geri döndürülebilir, ancak enfeksiyon iç kulağa yayılırsa hasar kalıcı hale gelir. Bu yüzden cerrahi karar geciktirilmemelidir. 6 ay sonunda kapanmayan kulak zarı yırtıklarında, ileride oluşabilecek komplikasyonları önlemek için ameliyat öneriyoruz. Endoskopik yöntemle kesi olmadan yapılan modern kulak zarı onarımları hasta konforunu artırır. Dış kulaktan girilerek yapılan bu ameliyatlar, estetik açıdan avantajlı olmasının yanı sıra hem ağrısızdır hem de iyileşme süreci de kısadır."

Kaynak: AA

İşitme Kaybı, Ekonomi, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kulak Zarı Yırtıkları Ciddi Tehlikeler Taşıyor - Son Dakika

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