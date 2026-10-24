Külçe altın haftada yüzde 4,18 değer kaybetti, Kapalıçarşı'da dolar yükseldi

Külçe altın haftada yüzde 4,18 değer kaybetti, Kapalıçarşı'da dolar yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapalıçarşı'da işlem gören külçe altın, geçen haftaya göre yüzde 4,18 değer kaybederek 6.370 liraya geriledi. Aynı dönemde Cumhuriyet altını yüzde 3,34 kaybederken ABD Doları yüzde 0,36 yükseldi.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|6.648
|6.370
|-4,18
|6,13
|Cumhuriyet
|40.464,00
|43.327
|41.880
|-3,34
|3,50
|ABD Doları
|42,8090
|49,5270
|49,7060
|0,36
|16,11
|Avro
|50,2320
|55,7610
|55,7790
|0,03
|11,04
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|66,1350
|66,5890
|0,69
|15,04
|İsviçre Frangı
|54,2890
|60,1730
|60,3750
|0,34
|11,21
Kaynak: AA
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