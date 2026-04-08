Külçe Altın Yatırımcıyı En Çok Kazandırdı - Son Dakika
Külçe Altın Yatırımcıyı En Çok Kazandırdı

08.04.2026 10:54
TÜİK verilerine göre Mart ayında en yüksek reel getiri külçe altından elde edildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aylık en yüksek reel getiri mevduat faizi, yıllık en yüksek getiri ise külçe altında oldu.

TÜİK, mart ayına ilişkin "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları" verilerini açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,08 oranlarıyla mevduat faizi (brüt) gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından, Amerikan doları yüzde 1,14, avro yüzde 3,37, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,87, külçe altın yüzde 5,01 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,77 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 0,79, avro yüzde 3,03, DİBS yüzde 3,53, külçe altın yüzde 4,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,57 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,15 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,97 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde avro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,26 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 54,39, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,10 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 4,20, DİBS yüzde 2,96 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,27 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 0,52 ve Amerikan doları yüzde 7,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,98 ve DİBS yüzde 0,76 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 1,86, avro yüzde 2,64 ve Amerikan doları yüzde 9,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Külçe Altın Yatırımcıyı En Çok Kazandırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Külçe Altın Yatırımcıyı En Çok Kazandırdı - Son Dakika
